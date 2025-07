Il Rally di Roma Capitale non è solo per appassionati di motori: è un’occasione per vivere un weekend tra sport, natura e cultura, adatto anche a famiglie e turisti. I tracciati attraversano borghi storici, panorami suggestivi e location facilmente accessibili, rendendo l’esperienza coinvolgente per ogni tipo di pubblico.

Il Rally sarà trasmesso in diretta streaming e in TV, con copertura a cura del promotore ufficiale del FIA ERC. Le principali modalità per seguire l’evento saranno:

WRC+ / Rally.TV : piattaforma ufficiale del campionato europeo con dirette delle prove speciali, highlights, interviste e contenuti esclusivi.

: piattaforma ufficiale del campionato europeo con dirette delle prove speciali, highlights, interviste e contenuti esclusivi. Canali sportivi nazionali : negli anni passati, Rai Sport e ACI Sport TV hanno trasmesso servizi dedicati; è attesa una conferma anche per il 2025.

: negli anni passati, Rai Sport e ACI Sport TV hanno trasmesso servizi dedicati; è attesa una conferma anche per il 2025. Social ufficiali del Rally di Roma Capitale : aggiornamenti in tempo reale, clip video e foto dai tracciati.

: aggiornamenti in tempo reale, clip video e foto dai tracciati. Presenza dal vivo: come sempre, il pubblico potrà assistere gratuitamente a molte delle prove speciali lungo il percorso.

Il programma: Roma e Fiuggi tra motori e storia

Organizzato da Motorsport Italia e dall’ex campione del mondo Max Rendina, il Rally offre un perfetto mix tra sport e cultura:

Partenza nel cuore di Roma , con la suggestiva parata dalla Bocca della Verità e la spettacolare prova speciale al Colosseo , riproposta per il quarto anno consecutivo: uno dei momenti più iconici e seguiti anche a livello internazionale.

, con la suggestiva parata dalla e la spettacolare , riproposta per il quarto anno consecutivo: uno dei momenti più iconici e seguiti anche a livello internazionale. Due prove speciali oltre i 30 km , una per tappa, elemento unico nel panorama europeo.

, una per tappa, elemento unico nel panorama europeo. Centro direzionale a Fiuggi, riconfermata come base operativa con HQ e Paddock.

Novità 2025: percorso, anticipazioni e sostenibilità

L’edizione 2025 porta con sé alcune novità importanti:

Percorso parzialmente rinnovato , per offrire nuove sfide ai piloti e valorizzare ulteriormente il territorio laziale.

, per offrire nuove sfide ai piloti e valorizzare ulteriormente il territorio laziale. Calendario anticipato rispetto agli anni precedenti, offrendo un clima più favorevole e una migliore esposizione mediatica.

rispetto agli anni precedenti, offrendo un clima più favorevole e una migliore esposizione mediatica. Riconferma del massimo punteggio ambientale (tre stelle) ottenuto dalla FIA per l’impegno verso la sostenibilità: promozione di pratiche green e sensibilizzazione del pubblico su temi ambientali.

L’edizione 2025 del Rally di Roma Capitale si preannuncia come una delle più spettacolari e innovative di sempre. In programma il 5 e 6 luglio, la gara conferma la centralità di Roma e dell’headquarter a Fiuggi, mantenendo il forte legame con il territorio della Ciociaria, ma introduce anche novità importanti nel disegno delle prove speciali. Sarà l’unica tappa del Campionato Europeo a proporre due speciali da oltre 30 km, una per giornata, valorizzando paesaggi storici e naturali di rara bellezza. La competizione inizierà con la cerimonia d’apertura nella Capitale, seguita sabato dalla tappa che comprende l’inedita “Collepardo – Pozzo D’Antullo” e la lunghissima “Torre di Cicerone” di 34,57 km. Domenica toccherà alla classica “Guarcino-Altipiani”, alla nuova regina “Canterano-Subiaco” e alla conclusiva “Jenne-Monastero”, Power Stage immersa nei tunnel naturali di roccia. La Qualifying Stage “Fumone”, ripensata nel tratto iniziale, apre le danze il venerdì. Il Rally di Roma Capitale 2025, unico evento ERC con la tripla stella del FIA Environmental Programme, si conferma un appuntamento d’élite nel motorsport internazionale.