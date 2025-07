Il Rally sarà trasmesso in diretta streaming e in TV, con copertura a cura del promotore ufficiale del FIA ERC. Le principali modalità per seguire l’evento saranno:

WRC+ / Rally.TV : piattaforma ufficiale del campionato europeo con dirette delle prove speciali, highlights, interviste e contenuti esclusivi.

: piattaforma ufficiale del campionato europeo con dirette delle prove speciali, highlights, interviste e contenuti esclusivi. Canali sportivi nazionali : negli anni passati, Rai Sport e ACI Sport TV hanno trasmesso servizi dedicati; è attesa una conferma anche per il 2025.

: negli anni passati, Rai Sport e ACI Sport TV hanno trasmesso servizi dedicati; è attesa una conferma anche per il 2025. Social ufficiali del Rally di Roma Capitale : aggiornamenti in tempo reale, clip video e foto dai tracciati.

: aggiornamenti in tempo reale, clip video e foto dai tracciati. Presenza dal vivo: come sempre, il pubblico potrà assistere gratuitamente a molte delle prove speciali lungo il percorso.

Il programma: Roma e Fiuggi tra motori e storia

Organizzato da Motorsport Italia e dall’ex campione del mondo Max Rendina, il Rally offre un perfetto mix tra sport e cultura:

Partenza nel cuore di Roma , con la suggestiva parata dalla Bocca della Verità e la spettacolare prova speciale al Colosseo , riproposta per il quarto anno consecutivo: uno dei momenti più iconici e seguiti anche a livello internazionale.

, con la suggestiva parata dalla e la spettacolare , riproposta per il quarto anno consecutivo: uno dei momenti più iconici e seguiti anche a livello internazionale. Due prove speciali oltre i 30 km , una per tappa, elemento unico nel panorama europeo.

, una per tappa, elemento unico nel panorama europeo. Centro direzionale a Fiuggi, riconfermata come base operativa con HQ e Paddock.

Novità 2025: percorso, anticipazioni e sostenibilità

L’edizione 2025 porta con sé alcune novità importanti:

Percorso parzialmente rinnovato , per offrire nuove sfide ai piloti e valorizzare ulteriormente il territorio laziale.

, per offrire nuove sfide ai piloti e valorizzare ulteriormente il territorio laziale. Calendario anticipato rispetto agli anni precedenti, offrendo un clima più favorevole e una migliore esposizione mediatica.

rispetto agli anni precedenti, offrendo un clima più favorevole e una migliore esposizione mediatica. Riconferma del massimo punteggio ambientale (tre stelle) ottenuto dalla FIA per l’impegno verso la sostenibilità: promozione di pratiche green e sensibilizzazione del pubblico su temi ambientali.

Un weekend per tutti

Il Rally di Roma Capitale non è solo per appassionati di motori: è un’occasione per vivere un weekend tra sport, natura e cultura, adatto anche a famiglie e turisti. I tracciati attraversano borghi storici, panorami suggestivi e location facilmente accessibili, rendendo l’esperienza coinvolgente per ogni tipo di pubblico.