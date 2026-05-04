La Rai si prepara a dire addio ad uno dei suoi luoghi televisivi più riconoscibili: l’Auditorium del Foro Italico. Ma cosa cambia davvero adesso?

La Rai si prepara a dire addio ad uno dei suoi luoghi televisivi più riconoscibili: l’Auditorium del Foro Italico. Dopo decenni di programmi, dirette e grandi serate, lo storico spazio romano esce dall’orbita della tv pubblica. Il cambiamento riguarda anche e soprattutto Ballando con le Stelle, costretto ora a voltare pagina e a trovare una nuova casa scenica. Ma cosa cambia davvero adesso?

Perché la Rai lascia l’Auditorium del Foro Italico

La ragione dell’addio è legata alla scadenza del contratto d’affitto dell’immobile, che non appartiene alla Rai ma a Sport e Salute SpA, società dello Stato che gestisce gli spazi del Foro Italico. L’azienda della tv pubblica avrebbe scelto di non rinnovare l’accordo, inserendo questa decisione in un più ampio processo di razionalizzazione degli spazi e revisione dei costi.

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L’Auditorium del Foro Italico non è stato un semplice studio. Per decenni è stato un vero palcoscenico dell’intrattenimento Rai: qui hanno trovato casa programmi come Carràmba! Che sorpresa con Raffaella Carrà, le serate di Telethon, grandi eventi musicali e, soprattutto, Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci ha legato la propria immagine a quello spazio sin dal 2005, trasformandolo in uno dei luoghi più familiari del sabato sera di Rai 1.

Cosa cambia per Ballando con le Stelle

Il primo effetto concreto riguarda proprio Ballando con le Stelle: dalla prossima edizione lo show non sarà più registrato all’Auditorium del Foro Italico. Secondo le informazioni che rimbalzano in rete, la nuova destinazione dovrebbe essere il Centro Radiotelevisivo Biagio Agnes di Saxa Rubra, sempre a Roma, dove la Rai starebbe lavorando a uno studio di nuova generazione.

Cambierà dunque la cornice, ma non il ruolo centrale del programma nel palinsesto autunnale di Rai 1. Dopo vent’anni nello stesso luogo, la trasmissione condotta da Milly Carlucci si prepara a traslocare: una scelta pratica, ma anche un passaggio destinato a far discutere chi vede nell’Auditorium un frammento della memoria televisiva italiana.

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