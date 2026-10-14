Raffaella Carrà torna a Roma con un ologramma, ballerini e laser 3D: uno show tra ricordi ed emozioni per rivivere la sua energia esplosiva.

Roma si prepara a riabbracciare Raffaella Carrà in una veste sorprendente: un ologramma che riporterà la sua immagine al centro di un concerto con ballerini e laser 3D. Per chi ama Raffaella, l’idea accende già emozioni e domande: come sarà rivederla sul palco a cinque anni dalla sua scomparsa? La Capitale attende lo show che promette di far incontrare ricordi e meraviglia.

Raffaella Carrà torna a Roma come ologramma: quando e dove vedere lo spettacolo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’appuntamento è per lunedì 28 dicembre 2026, alle 21, all’Atlantico di Roma. Il titolo è «Raffaella Carrà: The Show Must Go On», presentato come il primo concerto ufficiale con l’ologramma dell’artista, scomparsa nel 2021.

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L’annuncio è arrivato sui suoi canali social ufficiali, accompagnato da un video sulle note di “Rumore”. Attorno alla ricostruzione digitale si esibiranno ballerini dal vivo, tra effetti laser 3D. Al progetto collabora Laserman, specializzata in tecnologie per l’intrattenimento. L’obiettivo è quello ricreare l’emozione della sua presenza davanti al pubblico.

La prevendita riservata parte il 14 ottobre alle 18: per accedervi occorre registrarsi sul sito ufficiale dello spettacolo. La vendita generale apre il 15 ottobre, sempre alle 18, con acquisto attraverso il circuito Vivaticket. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

Resta però tanta curiosità anche sulla resa scenica: non sono stati chiariti i dettagli della tecnologia utilizzata né come verrà riprodotta la voce della showgirl. Di certo, però paragone corre ad «ABBA Voyage», ma per Raffaella la ricostruzione deve fare i conti con l’assenza fisica dell’artista.

Photo Credits: Shutterstock

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