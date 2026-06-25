Il 2026 segna un traguardo leggendario per il Made in Italy su due ruote: l’iconica Vespa del Gruppo Piaggio compie 80 anni. Per celebrare questo anniversario memorabile, l’azienda di Pontedera ha scelto la Capitale come palcoscenico di una quattro giorni che promette di entrare nella storia.

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, il raduno Vespa Roma 2026 trasformerà l’Urbe nel centro gravitazionale del collezionismo e della passione vespistica mondiale.

Con decine di migliaia di Vespisti attesi da oltre 60 nazioni e un programma ricchissimo di sfilate, mostre e competizioni, la Città Eterna – da sempre legata al mito della Dolce Vita e a pellicole indimenticabili come Vacanze Romane – è pronta a farsi invadere pacificamente dal colorato popolo dello scooter più famoso del mondo.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il complesso del Foro Italico (Piazzale del Foro Italico, quartiere Della Vittoria), dove lo Stadio dei Marmi verrà interamente trasformato nel Vespa Village: un’immensa area espositiva e di intrattenimento da ben 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Come arrivare: Le stazioni della metropolitana più vicine sono Ottaviano e Flaminio (Linea A), collegate poi con tram e bus verso il Foro Italico. Per chi arriva in aereo, i punti di riferimento sono gli aeroporti di Fiumicino (FCO) e Ciampino (CIA).

Le stazioni della metropolitana più vicine sono Ottaviano e Flaminio (Linea A), collegate poi con tram e bus verso il Foro Italico. Per chi arriva in aereo, i punti di riferimento sono gli aeroporti di Fiumicino (FCO) e Ciampino (CIA). Restrizioni ZTL: Sono ammessi tutti i modelli storici e moderni di qualsiasi cilindrata. Tuttavia, ai partecipanti è richiesto di evitare la Zona A1 Tridente, accessibile esclusivamente ai veicoli elettrici.

Nota per i partecipanti: Le iscrizioni ufficiali tramite i Vespa Club si sono chiuse il 20 maggio 2026. Chi non è registrato non potrà accedere al parcheggio riservato e custodito né ricevere l’esclusivo Welcome Kit, ma potrà comunque accedere liberamente al Vespa Village e assistere a tutte le attività.

Il Programma Giorno per Giorno

Il palinsesto dell’evento unisce cultura, sport, musica e istituzioni. Ecco i momenti salienti della kermesse:

Giovedì 25 Giugno: L’Inaugurazione Istituzionale

Ore 13:00: Taglio del nastro e apertura ufficiale del Vespa Village.

Taglio del nastro e apertura ufficiale del Vespa Village. Cerimonie Ufficiali: Presentazione della Moneta Celebrativa per gli 80 anni, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dalla Zecca dello Stato. A seguire, la cerimonia di annullo filatelico a cura di Poste Italiane.

Presentazione della per gli 80 anni, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dalla Zecca dello Stato. A seguire, la cerimonia di annullo filatelico a cura di Poste Italiane. Cultura e Musica: Inaugurazione della mostra fotografica “80 Anni di Vespa”, curata da Giacomo Bretzel in collaborazione con Condé Nast Traveller Italia. In serata, grande musica live con Ditonellapiaga e il DJ set di DJ Molella di Radio Deejay (Media Partner dell’evento).

Venerdì 26 Giugno: Lo Sport Entra in Scena

Al Vespa Village si accendono i motori per le competizioni internazionali: il Campionato Europeo Vespa Rally e il Campionato Mondiale di Gimkana .

e il . La colonna sonora della serata sarà affidata alle performance live e al DJ set di Wad.

Sabato 27 Giugno: La Grande Parata e la Caccia al Tesoro

La Grande Parata (Mattina): È il momento più atteso del raduno Vespa Roma 2026. Migliaia di Vespe di ogni epoca sfileranno in corteo toccando i luoghi più iconici della Capitale: Lungotevere, Via Veneto, Via del Corso, Via dei Fori Imperiali e il Circo Massimo.

È il momento più atteso del raduno Vespa Roma 2026. Migliaia di Vespe di ogni epoca sfileranno in corteo toccando i luoghi più iconici della Capitale: Lungotevere, Via Veneto, Via del Corso, Via dei Fori Imperiali e il Circo Massimo. Pomeriggio: Caccia al tesoro per le strade di Roma e premiazioni dei campionati Sport e Turismo a cura del Vespa World Club.

Domenica 28 Giugno: Eleganza e Saluti

Concorso di Eleganza: Una vera e propria passerella senza tempo dove i modelli più rari e preziosi sfileranno abbinati all’abbigliamento d’epoca dei loro guidatori.

Una vera e propria passerella senza tempo dove i modelli più rari e preziosi sfileranno abbinati all’abbigliamento d’epoca dei loro guidatori. Ore 15:00: Chiusura ufficiale del Vespa Village e fine delle celebrazioni.

Cosa Trovare all’Interno del Vespa Village

Lo Stadio dei Marmi offrirà un’esperienza immersiva a 360 gradi suddivisa in aree tematiche:

Area Cosa include Palco Centrale Spettacoli continui e animazione a cura di Radio Deejay. Area Espositiva I modelli storici della collezione Piaggio affiancati dalle novità della gamma attuale, incluse le edizioni speciali celebrative Primavera 80th e GTS 80th. Area Mercato & Store Merchandising ufficiale, abbigliamento lifestyle e le collezioni fashion del brand. Servizi & Test Drive Un’officina meccanica dedicata ai partecipanti e un’area per provare i nuovi modelli. Mostra “80 Anni di Vespa” Scatti d’archivio storici e inediti d’autore che raccontano l’impatto culturale dello scooter nel cinema, nell’arte e nella vita quotidiana.

Un Tuffo nel Nuoto con il Trofeo Settecolli

In concomitanza con il raduno, dal 26 al 28 giugno lo Stadio del Nuoto ospiterà la 62ª edizione del Trofeo Settecolli IP. Grazie a una partnership esclusiva, i vespisti registrati all’evento potranno acquistare i biglietti per il meeting internazionale a tariffe fortemente agevolate (batterie mattutine a solo 1 euro, finali pomeridiane scontate in Tribuna Tevere e Montemario).

Servizi Esclusivi per i Vespisti Registrati

Chi ha completato l’iscrizione entro i termini stabiliti potrà beneficiare di vantaggi eccezionali gestiti tramite l’area riservata del sito vespaworldclub.org:

Vespa Rent: Per chi raggiunge Roma in aereo, è attivo un servizio di noleggio ufficiale in partnership con Cooltra (fino a esaurimento mezzi).

Per chi raggiunge Roma in aereo, è attivo un servizio di noleggio ufficiale in partnership con Cooltra (fino a esaurimento mezzi). Welcome Kit Esclusivo: Una ricca borsa da collezione contenente gadget non destinati alla vendita, tra cui: targa in fusione, spille, toppe, t-shirt e scaldacollo della collezione Vespa, e la copertura commemorativa per lo scudo per le gambe.

Una ricca borsa da collezione contenente gadget non destinati alla vendita, tra cui: targa in fusione, spille, toppe, t-shirt e scaldacollo della collezione Vespa, e la copertura commemorativa per lo scudo per le gambe. Agevolazioni Piaggio: Sconto del 10% sullo store del Village e riduzione del 30% sulla richiesta del Certificato di Origine e di Conformità Piaggio.

Sconto del 10% sullo store del Village e riduzione del 30% sulla richiesta del Certificato di Origine e di Conformità Piaggio. Esperienze Uniche: Accesso al circuito turistico Vespa Trophy 2026 e una visita esclusiva a Palazzo Marina.

80 Anni di un Mito in Numeri

Nata dal brevetto depositato da Piaggio il 23 aprile 1946 per il primo storico modello da 98 cc, la Vespa ha saputo superare le barriere del tempo:

Oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia.

prodotti in 80 anni di storia. Commercializzata oggi in 83 Paesi .

. Una rete globale che conta più di 800 Vespa Club ufficiali.

Ad arricchire l’aspetto culturale del raduno di Roma ci penserà anche l’arte urbana: per l’occasione è stato commissionato un murale monumentale all’illustratore italiano Federico Epis (in collaborazione con Outdoora), che celebrerà visivamente il connubio indissolubile tra la libertà su due ruote e l’eternità di Roma.