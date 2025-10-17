Da oggi le notizie “a traffico limitato” di Zetatielle Magazine viaggiano anche sulle onde radio. Nasce infatti “Sempre + in Zetatielle”, il nuovo programma in onda ogni martedì dalle 12:00 alle 14:00 su RID968 – Radio Incontro Donna, la storica emittente romana diretta da Michelle Castiello.

Un format che unisce informazione, musica e leggerezza

Il programma porta nell’etere lo spirito di Zetatielle Magazine: due ore di informazione, cultura, curiosità, arte e musica, con il giusto equilibrio tra leggerezza e profondità.

A guidare l’ascoltatore ci sono Tina Rossi, editore del magazine, e Lele Boccardo, direttore responsabile, due voci che intrecciano esperienza giornalistica e passione radiofonica in una conduzione brillante e mai banale.

Dalla carta al microfono: una nuova avventura editoriale

L’idea nasce dall’incontro tra Tina Rossi, Lele Boccardo e Michelle Castiello, editrice e CEO di RID968 – Radio Incontro Donna.

Un sodalizio nato quasi per caso – tra una festa di compleanno romana e un Festival di Sanremo – ma subito fondato su valori comuni: informazione trasparente, attenzione al sociale e amore per la cultura.

“È un onore unire le forze con Zetatielle”, racconta Michelle Castiello. “RID guarda al cuore delle persone, e questa sinergia è una vera crescita condivisa”.

Due ore di energia e contenuti

Il martedì su RID968 non è mai un giorno qualsiasi.

Durante la prima ora, Tina e Lele commentano notizie e curiosità della settimana nella rubrica “L’editoriale del martedì”, trasformando l’attualità in un dialogo aperto e coinvolgente con gli ascoltatori.

La seconda ora è invece un viaggio nella musica, con “33 giri di ricordi” e “Storie a 45 giri”, dove Lele Boccardo – da sempre critico musicale – racconta aneddoti, curiosità e retroscena dei brani che hanno fatto la storia.

Non mancano ospiti, interviste esclusive e collegamenti speciali, il tutto accompagnato dalla selezione musicale curata dal regista Carlos, per due ore di radio che scorrono leggere ma lasciano il segno.

Zetatielle e RID: una sinergia di cuore e professionalità

Per Lele Boccardo, questa avventura è “un ritorno alle origini, là dove tutto è cominciato: la radio”.

Mentre Tina Rossi sottolinea come “Zetatielle non sia mai stato solo un magazine, ma un progetto culturale aperto al dialogo e alla crescita. Con RID968 abbiamo trovato un’anima affine, una comunione di spirito e di visione”.

Due realtà diverse, ma unite dalla stessa missione: diffondere cultura, musica e informazione di qualità, con una voce autentica e positiva.

Dove ascoltarli

“Sempre + in Zetatielle” va in onda ogni martedì dalle 12 alle 14 su RID 96.8 FM (Roma e Lazio), in streaming su www.rid968.com e su www.zetatielle.com.

Tutte le puntate e i podcast sono disponibili anche su Spotify, per non perdere nemmeno un appuntamento.