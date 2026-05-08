La Race for the Cure 2026 torna a colorare Roma con un messaggio di prevenzione, solidarietà e partecipazione collettiva. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, la manifestazione offrirà ai partecipanti un’esperienza ancora più ricca: la possibilità di visitare gratuitamente i musei statali aderenti durante i giorni dell’evento.

Dal 8 al 10 maggio 2026, tutti gli iscritti alla Race for the Cure potranno accedere gratuitamente ai musei convenzionati semplicemente:

indossando la maglia ufficiale della Race for the Cure;

mostrando la ricevuta della donazione effettuata.

Un’iniziativa che unisce sport, salute e patrimonio culturale, permettendo ai partecipanti di vivere Roma anche attraverso la sua straordinaria storia artistica e archeologica.

Il Villaggio Race al centro dell’evento

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il tradizionale Villaggio Race, aperto dal 7 al 10 maggio, dove cittadini, volontari e associazioni potranno partecipare a incontri, attività informative e momenti di sensibilizzazione dedicati alla lotta contro i tumori del seno.

All’interno del Villaggio sarà presente anche un’area speciale del Ministero della Cultura, realizzata insieme a Komen Italia, con campagne informative e attività organizzate dal Parco Archeologico del Colosseo.

La Race for the Cure si conferma così non solo come il più grande evento italiano dedicato alla salute femminile, ma anche come un’occasione per valorizzare la cultura e il patrimonio del territorio attraverso la partecipazione attiva della comunità.

Per consultare l’elenco completo dei musei aderenti:

Race for the Cure – Musei aderenti