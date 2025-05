Race for the Cure 2025, dall’8 al 10 maggio 2025 a Roma al Circo Massimo: perché è importante partecipare all’evento

Ogni anno si tiene Race for the cure, un evento di solidarietà che unisce sport e salute. Dalle 10 di giovedì 8 maggio fino alle 16 di domenica 11 maggio, il Circo Massimo sarà un Villaggio della Salute in occasione della 26esima edizione. L’organizzazione è a cura di Komen Italia con il supporto di numerose istituzioni civili e militari, e sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, oltre che essere quest’anno inserita negli eventi del Giubileo.

Race for the cure 2025, perché è importante partecipare

Race for the cure non è una manifestazione sportiva come tutte le altre ma un vero e proprio progetto volto a supportare e sostenere il mondo oncologico, in particolare del tumore al seno che ogni anno colpisce migliaia di donne.

Pertanto, è importante partecipare ed essere consapevoli di quanto, una semplice corsa o camminata nel cuore di Roma possa fare la differenza.

Leggi anche: — Visita imperdibile vicino al Circo Massimo: un angolo incantevole con ingresso gratuito

Race for the cure è molto più di una corsa: è un abbraccio collettivo. Anche se non metti le scarpe da running, cammini tra migliaia di persone che condividono lo stesso messaggio: la vita è più forte. È un evento che si vive con il cuore prima che con le gambe.

L’evento celebra la forza delle donne (e non solo). La Race è un omaggio alla resilienza femminile, ma è anche un momento di unità: donne, uomini, bambini, famiglie intere. Non serve correre per

sentirsi parte di questo inno alla speranza.

Inoltre, grazie alla realizzazione del Villaggio della Salute tutti hanno la possibilità di informarsi e

prendersi cura di sé. Ci sono consulenze gratuite, screening, stand informativi, laboratori

per il benessere, yoga, show e talk. Un’opportunità concreta per imparare, ascoltare e prevenire.

Il tutto all’interno di una cornice unica che è il Circo Massimo, seguito dai Fori Imperiali, il Tevere… ma

con un’energia speciale, fatta di colori, musica e sorrisi. Una passeggiata, un caffè in zona, e sei dentro l’evento anche da spettatore.

Entrata gratuita ai musei

Per gli iscritti alla 26esima edizione della Race for the Cure, ci sarà l’ingresso gratuito nei musei statali di Roma nei giorni dall’8 all’11 maggio. Un’opportunità imperdibile per scoprire l’arte e la cultura

della capitale mentre si sostiene una causa importante.

FOTO: SHUTTERSTOCK