Queen Makeda Summer Edition all’Isola del Cinema di Roma

Per la bella stagione Queen Makeda che, dal 2014 è il punto di riferimento per il buon bere e il buon mangiare all’Aventino, si sposta sull’Isola Tiberina, per accompagnare con la sua proposta food&beverage la rassegna cinematografica L’Isola del Cinema, giunta alla 28ma edizione, dal 21 Giugno al 3 Settembre. Insieme ad altri famosi locali della città, Queen Makeda on the River farà parte di una vera e propria isola del gusto, un food-festival dedicato al buon mangiare e al buon bere, nell’ottica della promozione del territorio del sud e dell’intrattenimento a tutto tondo, che dal cinema si sposta alla tavola.



“Benvenuti al Sud”

Il format di Queen Makeda è stato sempre dedicato al viaggio gastronomico, attraverso i piatti e le birre di tutto il mondo. Nella sua versione “on the river” la leggendaria regina di Saba approda nel Meridione d’Italia, per scoprire i piatti e le tradizioni gastronomiche delle regioni che vanno dal Lazio in giù. Una “contro-rassegna” cinematografica, a tema “Benvenuti al Sud”, in linea con la partneship siglata dall’Isola del Cinema con Into’Sud, la piattaforma di marketing territoriale e turismo enogastronomico esperienziale che promuove le eccellenze Made in Sud.



“La grande abbuffata”

Il titolo da film in questo caso è più che altro un pretesto, per presentare un menù vario, che assolve a tutte le esigenze, dall’aperitivo al dopocena. La Formula aperitivo (a 14€) prevede una consumazionebeverage e un ricco accompagnamento food, che comprende un cestino di fritti e un tagliere di salumi e formaggi.

Per chi si ferma per cena in questo ampio spazio da 80 posti a sedere, la proposta è un viaggio alla ricerca delle migliori ricette del Sud Italia: fra gli antipasti, a parte il piatto per due che si chiama proprio “Benvenuti al Sud”, c’è il Tris di Friselle, ma anche le Alici panate e panelle servite con composta di cipolla di Tropea e stracciatella di Andria, praticamente un viaggio on the road dalla Puglia alla Sicilia, passando per la Calabria.

È da quest’ultima regione, da cui proviene il patron Pasquale De Lucia, che arriva uno dei primi piatti più interessanti, la Fileja fatta in casa con guanciale di maialino nero di Calabria, passata di pomodoro estivo, ‘nduja e caciocavallo silano grattugiato. A questo si aggiungono i Paccheri alla Norma, gli Gnocchetti fatti in casa con farina di Iermano, pesce spada marinato, pomodorini datterino arrostiti serviti su crema di melanzane, ma anche la Stroncatura con stracciatella e colatura di alici e pangrattato dorato. Fra i secondi troviamo le Bombette pugliesi, la Tagliata di maialino nero di Calabria, l’Involtino di pesce spada servito con caponata siciliana.

Per la parte beverage, non potrà mancare una selezione di birre alla spina, di cocktail e di vino, con la collaborazione di Roma Distribuzione.



“Spaghetti a Mezzanotte”

Restando in tema cinematografico, il patron Pasquale De Lucia ha pensato anche a una particolare formula di intrattenimento food, per accogliere gli ospiti in uscita dalla “sala” sotto le stelle dell’Isola del Cinema. Nel fine settimana, infatti, da Queen Makeda on the River si potranno ordinare gli “Spaghetti a Mezzanotte” (13€), con ricette sciuè-sciuè, come la puttanesca o l’aglio-olio-peperoncino, che varieranno di volta in volta in base all’estro dello chef Lorenzo Buggenig.

Orario

Sempre aperti dalle 18:00 alle 02:00

Contatti

Queen Makeda on the River

Isola del Cinema

Isola Tiberina

tel. 06-5759608

email: info@queeenmakeda.it

www.queenmakeda.it