Roma si prepara a vivere un Halloween 2025 tra strade in festa, eventi da brivido e dolcetti a volontà.

Quest’anno la notte più spaventosa dell’anno cade venerdì 31 ottobre, regalando ai romani e ai turisti un lungo weekend di divertimento tra quartieri, parchi tematici e locali trasformati per l’occasione.

Garbatella e il “Dolcetto o Scherzetto” di quartiere con Pane Garbato

Alla Garbatella, Halloween è sinonimo di comunità e sorrisi.

Come da tradizione, bambini e genitori mascherati sfileranno per le vie del quartiere bussando alle porte dei negozi, accolti da commercianti pronti a offrire dolcetti e piccoli doni.

Tra le tappe più attese c’è Pane Garbato, che organizza un pomeriggio speciale con trucca bimbi, dolci fatti in casa e i suoi famosi bastoncini con gocce di cioccolato, diventati ormai un “must” per gli abitanti della zona.

A rendere tutto ancora più autentico, la truccatrice è una professionista del quartiere, conosciuta e amata per la sua partecipazione ad altri eventi locali.

L’iniziativa si estende anche agli altri punti vendita di Pane Garbato, in zona Tuscolana e a Ladispoli, dove i piccoli mostriciattoli troveranno la stessa accoglienza e tante leccornie.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, nei locali si respira un’atmosfera autunnale con piatti a base di zucca, come la vellutata con guanciale, le lasagne provola e zucca e la pizza alla zucca.

Halloween da brivido nei parchi divertimento

MagicLand (Valmontone)

Dal 4 ottobre al 2 novembre, il parco di Valmontone si trasforma in un enorme palcoscenico horror con 23 attrazioni da paura, show e parate mostruose.

Tra le novità 2025 spicca Labirinto 72, un percorso psicologico e silenzioso che confonde realtà e finzione (attivo il 25, 31 ottobre e 1° novembre).

Non mancano i classici “Apocalisse Valley”, “Il Lago Maledetto” e “Katakumba”.

Ogni sera parate, DJ set, e lo spettacolo “Horror Musical Celebration” al Gran Teatro Alberto Sordi. Il divertimento prosegue fino a mezzanotte con party a tema anni ’90, “Squid Game” e “Profondo Rosso”.

Cinecittà World

Fino a domenica 2 novembre, il parco di Castel Romano propone labirinti, balle di fieno, zucche e show dal vivo.

Le Halloween Nights del 31 ottobre e 1° novembre offriranno cene a tema e dj set fino a mezzanotte.

Tra le novità 2025, il Villaggio Piccoli Brividi, con attrazioni per bambini e famiglie, e le nuove esperienze horror per adulti come U571 Missione Zombie e l’inedito Horror Hotel – Il Risveglio.

Zoomarine (Torvaianica)

Dal 31 ottobre al 2 novembre, tre giorni di eventi con spettacoli, percorsi horror e il Laboratorio ZuccArt per i più piccoli.

Sabato 1° novembre arriva Carolina Benvegna con un nuovo family show e incontro con i fan.

Tra le novità: “Rec”, “Dark Nox”, “Il Galeone Maledetto” e lo Zombie Camp.

Halloween al Castello di Lunghezza

Il Fantastico Mondo del Fantastico si tinge di nero e arancione con spettacoli, parate e atmosfere da brivido.

Gli appuntamenti: venerdì 1° e sabato 2 novembre, tra “Coco Parade”, la “Danza delle Streghe”, il “Rito della Grande Zucca” e la “Caccia al Lupo Mannaro”.

Un’esperienza per tutta la famiglia con personaggi iconici da Dracula alla Famiglia Addams.

Halloween per famiglie: Luneur Park, Zuccalandia e CinecittàDue

Luneur Park (dal 31 ottobre al 3 novembre) accoglie grandi e piccoli con travestimenti, giostre, balli, giochi e truccabimbi.

Zuccalandia al Parco di Tor di Quinto (1° e 2 novembre) offre laboratori creativi, pittura delle zucche e spazi gioco dalle 11 alle 20.30.

CinecittàDue (31 ottobre – 2 novembre) propone un Halloween gratuito per bambini con caccia al tesoro di Harry Potter, laboratori, spettacoli di magia e animazione a tema Coco.

Halloween per giovani e adulti: feste e serate a tema

Silent Experience ScuolaZoo: un party itinerante e silenzioso tra Campo de’ Fiori e Trastevere (venerdì 31 ottobre, dalle 23 alle 2). Cuffie, dj set e travestimenti per un’esperienza unica.

Keto Club (via Alvaro del Portillo, 282): Halloween Show “Sleepy Hollow”, con cena spettacolo, live di Francesco Gregori e dj set fino a tarda notte.

Belloverde (31 ottobre, dalle 17): laboratori di zucche per bambini, aperitivo per adulti e una Cena con Delitto tra decorazioni mostruose e menù speciale.

Mediterraneo–MAXXI: venerdì 31 ottobre dalle 17.30, truccabimbi mostruoso, giochi e aperitivo per adulti (prenotazione obbligatoria).