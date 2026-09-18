Qual è il quartiere più bello di Roma? Time Out ha inserito una zona della Capitale tra le più belle al mondo: ecco qual è e dove si trova.

I quartieri di Roma sono un coacervo di diversità, ciascuno di loro ha una sua propria identità e definire quale sia il quartiere più bello della Capitale è alquanto complicato. Qualcuno però ha deciso di elevarne uno su un livello superiore: Time Out ha inserito nella sua selezione dei quartieri più belli del mondo proprio uno di quelli della Città Eterna. Ma di quale si tratta? E in che posizione si trova?

È l’Esquilino il quartiere più bello di Roma che entra nella top 10 mondiale di Time Out

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il quartiere premiato è l’Esquilino, che Time Out ha collocato al decimo posto nella classifica dei 40 “coolest neighbourhoods” per il 2026. La selezione è stata realizzata dagli esperti locali della rivista e valutata secondo criteri che comprendono gastronomia, vita notturna, attività indipendenti, vivibilità e senso di comunità.

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Situato attorno a uno dei leggendari sette colli di Roma e comprendente anche l’area della stazione Termini, l’Esquilino è stato descritto come un quartiere monumentale, vivace e inaspettato. Il suo cuore è Piazza Vittorio Emanuele II, con i palazzi ottocenteschi affacciati sui portici e i giardini diventati negli ultimi anni uno spazio dedicato anche a musica, cinema ed eventi.

A conquistare la rivista è soprattutto la straordinaria anima multiculturale del quartiere. Qui le vestigia dell’antica Roma convivono con ristoranti internazionali, gallerie contemporanee, locali e uno dei mercati più caratteristici della Capitale, dove è possibile trovare spezie e ingredienti provenienti da tutto il mondo.

Tra le tappe suggerite da Time Out figurano Palazzo Merulana, l’Acquario Romano, il Nuovo Mercato Esquilino e i giardini di Piazza Vittorio.

Ed è proprio questo incontro continuo tra Roma e il resto del mondo a rendere l’Esquilino speciale: grandi edifici storici, antiche basiliche e tradizioni capitoline si mescolano ogni giorno con cucine, botteghe e culture differenti.

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