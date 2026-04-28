Redditi 2026: Spagna non è più il quartiere più ricco di Roma. Scopri la nuova classifica e in quali aree si guadagna di più.

La dichiarazione dei redditi 2026 cambia la geografia della ricchezza a Roma e svela qual è il quartiere più ricco della Capitale: la storica centralità dell’area di Piazza di Spagna viene superata da altri quartieri nella nuova classifica su chi guadagna di più. Il Primo Municipio resta centrale, ma i dati aggiornati ridisegnano le gerarchie economiche della Capitale, facendoci capire come il benessere si distribuisca oggi in modo più frammentato e meno prevedibile rispetto al passato.

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Qual è il quartiere più ricco di Roma nel 2026? Spagna perde il primato

Un’analisi dei redditi dichiarati nel 2025 (e quindi riferiti al 2024) ci restituisce l’immagine di una Roma complessa, dove alla crescita media si accompagna una forte polarizzazione territoriale. Il reddito pro capite si attesta sopra i 31mila euro, ma il dato medio nasconde profonde disuguaglianze tra quartieri, con differenze che superano i 50mila euro tra le zone più ricche e quelle più in difficoltà. In generale, tuttavia, il reddito medio della capitale sembra essere in crescita rispetto all’anno scorso.

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A sorpresa, Piazza di Spagna non è più il quartiere più ricco di Roma e scivola al terzo posto della graduatoria. In testa si conferma il Pinciano, che domina per reddito medio, seguito dai Parioli, storicamente associati all’élite cittadina. Subito dopo si colloca l’area Barberini–Piazza di Spagna, che perde dunque il primato ma resta tra le zone più benestanti.

Proseguendo nella classifica, troviamo Ludovisi e Sallustiano al quarto posto, seguiti da Salario e Trieste. Prati e Borgo occupano la sesta posizione, mentre il Centro Storico (tra Trevi e Colonna) si colloca più indietro rispetto alle aspettative. Chiudono la top ten quartieri come Mazzini e Della Vittoria, Fleming e Tor di Quinto, fino a Monti e Celio.

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