Nel Quartiere Coppedè, tra simboli e dettagli nascosti, il Santo Graal sembra affiorare tra i misteri di Piazza Mincio.

Ma lo sapevate che a Roma c’è un angolo nel quale i palazzi sembrano parlare per enigmi? Tra archi monumentali, facciate decorate, animali fantastici e dettagli scolpiti, il Quartiere Coppedè custodisce un immaginario fatto di simboli, rimandi esoterici e suggestioni cavalleresche: nel cuore di Piazza Mincio, anche il Santo Graal sembra lasciare le sue tracce: non come reliquia da trovare, ma come idea nascosta tra forme, numeri e decorazioni che trasformano una passeggiata in una piccola caccia al mistero.

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Il Quartiere Coppedè e il mistero del Santo Graal

Il Quartiere Coppedè non è un vero quartiere amministrativo, ma un complesso architettonico unico nel suo genere, nel cuore della zona Trieste. Fu progettato da Gino Coppedè tra il 1915 e il 1927 come un esperimento visionario, mescolando liberty, neogotico, barocco, rinascimento e art déco. Il risultato è un paesaggio urbano da fiaba inquieta, dove nulla sembra messo lì per caso.

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Secondo molte letture, Coppedè disseminò il complesso di simboli esoterici e massonici: stelle, tridenti, animali, figure mitologiche, iscrizioni e richiami alla luce della conoscenza. Già l’arco di ingresso su via Tagliamento, con il grande lampadario in ferro battuto, appare come una soglia iniziatica: si entra in uno spazio dove l’architettura non si guarda soltanto, ma si interpreta.

Il cuore scenografico è Piazza Mincio, dominata dalla Fontana delle Rane. Qui il simbolismo diventa quasi un gioco di indizi. Le dodici rane sono state associate alla metamorfosi, alla rinascita, agli apostoli e persino ai cicli zodiacali. La loro natura anfibia, sospesa tra acqua e terra, rafforza l’idea di passaggio da uno stato all’altro.

Ma il dettaglio più affascinante è la forma della vasca centrale, che richiama una coppa. Da qui nasce il collegamento con il Santo Graal, la coppa dell’Ultima Cena e, nella tradizione medievale, simbolo di ricerca spirituale e conoscenza superiore.

Altri richiami dello stesso tipo si ritrovano un po’ ovunque nel quartiere: grifoni, cavalieri, figure dantesche e petrarchesche. Ed è così che Piazza Mincio diventa una mappa simbolica, dove il Graal non si trova: si intuisce.

Photo Credits: Annarita Canalella