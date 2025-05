Elodie: dalla periferia di Roma al successo internazionale

Elodie Di Patrizi, famosa semplicemente come Elodie, è una delle voci più amate della musica italiana.



Nata e cresciuta nel quartiere romano del Quartaccio, XIV municipio, la cantante ha saputo trasformare un’infanzia difficile in una carriera brillante, diventando un simbolo di riscatto e di speranza per molti giovani.

«Quel quartiere mi ha dato e tolto tanto», ha detto Elodie nel suo famoso monologo a Sanremo 2021.

«Vengo da una borgata romana, dove ci sono anche persone arrabbiate e demoralizzate. Io ero una di quelle».

Nonostante il successo internazionale, Elodie non ha mai nascosto il suo profondo legame con Roma e con il quartiere del Quartaccio. Anzi, è proprio grazie alle sue radici che la cantante è riuscita a mantenere i piedi per terra e a non dimenticare da dove viene.



Nato come progetto di edilizia economica e popolare, il Quartaccio ha subito nel tempo un processo di degrado, legato a problematiche sociali e urbanistiche.

Negli ultimi anni sono stati avviati diversi progetti per riqualificare il quartiere, tra cui la realizzazione di spazi verdi, la ristrutturazione degli edifici e la promozione di attività culturali.