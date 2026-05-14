Quanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis di Roma? Il montepremi ATP del Foro Italico supera gli 8 milioni di euro.

Gli Internazionali di Tennis di Roma 2026 non sono soltanto uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa: sono anche un torneo dal peso economico enorme. Il montepremi ATP del Foro Italico supera gli 8 milioni di euro e promette cifre importanti turno dopo turno. Ma la domanda che incuriosisce di più è una: quanto guadagna chi vince Internazionali di Tennis di Roma?

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Quanto guadagna chi vince Internazionali di Tennis di Roma?

L’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia mette in palio, per il tabellone maschile, un montepremi complessivo di 8.235.540 euro: una cifra che conferma il torneo del Foro Italico tra gli eventi più rilevanti della stagione ATP sulla terra battuta.

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La parte più ricca del prize money, naturalmente, spetta al vincitore. Chi conquisterà il titolo a Roma incasserà 1.007.615 euro, oltre ai 1000 punti ATP assegnati al campione di un Masters 1000.

Il montepremi non premia soltanto chi arriva in fondo. Anche entrare nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia garantisce una cifra rilevante: chi esce al primo turno incassa 21.285 euro. Superare un match fa salire il premio a 31.585 euro, mentre il terzo turno vale 54.110 euro.

Dagli ottavi in poi, il salto economico diventa ancora più evidente. Chi raggiunge gli ottavi porta a casa 92.470 euro; i quarti di finale valgono 169.375 euro; una semifinale garantisce 297.550 euro. Il finalista sconfitto incassa comunque 535.585 euro, più della metà del premio destinato al campione.

Gli Internazionali sono ormai un torneo centrale nel calendario internazionale, in grado di attirare i migliori giocatori del mondo e un pubblico sempre più numeroso. L’attenzione resta altissima anche per la presenza di Jannik Sinner, protagonista assoluto del circuito e alla caccia di uno dei grandi titoli Masters ancora mancanti nella sua bacheca.

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