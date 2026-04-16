Mangiare da Cracco a Roma: quanto costa davvero? Tra piatti iconici e tradizione rivisitata, i prezzi fanno discutere (come sempre).

Mangiare da Carlo Cracco nel suo nuovo ristorante a Roma è diventata una delle esperienze gastronomiche più discusse del momento: in tanti si chiedono quanto costa davvero assaggiare i piatti del celebre chef nel suo nuovo locale capitolino, tra proposte iconiche e reinterpretazioni della tradizione.

Quanto costa mangiare da Carlo Cracco a Roma? I prezzi del bistrot e dei piatti più “romani”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel nuovo progetto gastronomico all’interno dell’hotel Corinthia, Cracco propone un’offerta articolata che spazia dal ristorante fine dining al bistrot più accessibile. È proprio qui che si trovano alcuni dei piatti più legati alla tradizione capitolina, ma rivisitati in chiave contemporanea.

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Tra le proposte più discusse spicca l’insalata di puntarelle, proposta a 25 euro, accanto ai tonnarelli cacio e pepe allo stesso prezzo. Non mancano i carciofi alla romana, anch’essi a 25 euro, e piatti stagionali come la vignarola che può arrivare a 30 euro. Prezzi che, pur non essendo proibitivi come sono solitamente quelli dell’alta cucina, restano comunque superiori alla media della ristorazione tradizionale romana.

Il vero simbolo della proposta di Cracco a Roma è però il maritozzo, reinterpretato in chiave moderna. Nel menù compare come “Il Maritozzo Mio”, una versione dolce arricchita con crema Chantilly e ingredienti selezionati, ma anche in variante salata.

Proprio quest’ultima ha attirato l’attenzione: il maritozzo salato, proposto con farciture come ricotta e cicoria o pomodoro e porchetta, ha un prezzo di 22 euro. Una cifra che sta facendo discutere, anche perché sembra rappresentare un po’ il simbolo del nuovo approccio dello chef: prendere un classico popolare e trasformarlo in un piatto gourmet. Nel ristorante principale, invece, i prezzi sono decisamente più alti, con secondi che superano i 50 euro, confermando un’offerta pensata per un’esperienza gastronomica completa e ricercata.

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