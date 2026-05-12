Quanto costa una giornata agli Internazionali di Tennis al Foro Italico di Roma? La risposta è in realtà molto più complessa di quanto non sembri.

Pizza, birra e tennis, per capire quanto costa una giornata agli Internazionali al Foro Italico non dobbiamo prendere solo in considerazione il prezzo del biglietto. Nel grande villaggio del tennis romano, tra campi, spalti, stand gastronomici, gadget e spostamenti, il costo reale dell’esperienza può cambiare molto da spettatore a spettatore. C’è chi punta al risparmio, chi sceglie il posto migliore e chi trasforma il torneo in una giornata premium. Ma la domanda resta la stessa: quanto bisogna mettere davvero in conto per vivere anche solo una giornata tennis a Roma?

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Quanto costa una giornata agli Internazionali di Tennis al Foro Italico?

Il primo capitolo è il biglietto per la partita. Il ticket Ground resta la porta d’accesso più popolare: nelle giornate meno costose può partire da pochi euro, mentre durante il tabellone principale può salire fino a 53-69 euro.

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Chi vuole un posto negli stadi più importanti deve prepararsi a cifre più alte: la BNP Paribas Arena può superare i 100 euro, mentre il Centrale, soprattutto nelle fasi calde, entra in un’altra categoria di prezzo che può arrivare a 4 zeri. A questo si aggiungono commissioni, eventuali spostamenti e piccoli costi “invisibili”.

Il vero test è il “pizza & birra index”. Una margherita può aggirarsi sui 10 euro, una pizza gourmet arrivare a 16 euro, mentre una birra piccola parte da circa 4 euro e una media può costare 6-7 euro.

Un pranzo completo nel villaggio può quindi portare la spesa a 35 euro a persona, che diventano 45-55 euro se si aggiungono bevande durante la giornata. E poi c’è il merchandising: un cappellino ufficiale può costare circa 23 euro, un asciugamano da giocatore anche 50. Morale: la giornata “media”, con biglietto buono, viaggio, pizza, birra e ricordo, può costare circa 240-260 euro.

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