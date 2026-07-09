Quanti quartieri ha Roma? La nuova mappa ufficiale cambia il modo di leggere la Capitale: cosa è stato svelato in Campidoglio.

Roma è una città che ha cambiato pelle mille volte nella storia e che continua a farlo tutt’oggi, tanto che lo farà anche sulle carte geografiche. Lo scorso 8 luglio, in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato la nuova mappa ufficiale dei quartieri della Capitale: uno strumento pensato per raccontare meglio la città reale, quella vissuta ogni giorno da chi attraversa strade, piazze, rioni, periferie e nuove centralità urbane. Se ti stai chiedendo quanti quartieri ha Roma, forse la risposta non è più così scontata.

Quanti quartieri ha Roma? La città non è più quella delle vecchie mappe (e ne è stata costruita una nuova)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La nuova fotografia urbana di Roma individua 332 quartieri urbani, accanto ai 22 rioni storici e a 100 zone funzionali. Numeri che raccontano una Capitale molto più complessa di quanto possiamo immaginare, cresciuta e trasformata ben oltre le suddivisioni tradizionali.

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L’obiettivo non è quello di creare nuovi confini amministrativi, ma piuttosto di offrire uno strumento più aggiornato per leggere bisogni, identità e servizi. In pratica: capire meglio dove vivono le persone, come si riconoscono nei territori e dove intervenire con maggiore precisione.

La mappa nasce da un percorso partecipato che ha coinvolto Municipi, università, Istat, associazioni, comitati e migliaia di cittadini. Un lavoro a metà tra ricerca scientifica e ascolto popolare, perché un quartiere non è solo una linea su una cartina: è abitudine, appartenenza, memoria, spostamenti quotidiani.

Ed è proprio così: conoscere meglio Roma, per le amministrazioni comunali, significherà essere in grado programmare meglio interventi, risorse e servizi. Perché la città di oggi non è più quella del riordino toponomastico del 1961 né quella delle Zone Urbanistiche del 1977: è una metropoli fatta di nuove centralità, identità consolidate e comunità che chiedono di essere finalmente viste.

La delibera, approvata dalla Giunta, passerà ora all’esame dell’Assemblea Capitolina.

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