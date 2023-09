Ancora una volta Alberto Angela esprime il suo amore per l’impero romano: durante il giorno non riesce a pensare ad altro, la rivelazione

Vi è mai capitato di pensare all’impero romano durante il giorno proprio come Alberto Angela? Il professionista ha rivelato di non poter fare a meno di farlo e lo ha raccontato a cuore aperto nel corso della presentazione di un servizio su Nerone che è diventata virale.

Quante volte al giorno Alberto Angela pensa all’impero romano: la risposta inaspettata

Il video del servizio di Alberto Angela sull’Impero romano ha fatto il giro del web. Il giornalista ha riferito di pensarci almeno 50 volte al giorno.

“Adoro l’impero romano, è un po’ la mia passione. Ho scritto libri, facciamo trasmissioni, poi ci penso tanto perché era una società molto simile alla nostra e vedere come abbiano risolto certi problemi a volte ti insegna a risolvere dei problemi oggi. – ha affermato il divulgatore – Nessuno discriminava qualcuno per il colore della pelle così come oggi nessuno discrimina l’altro per il colore degli occhi. Le donne erano molto emancipate, erano libere, comandavano. Persone di grande potere, indipendenti, il sesso era libero. L’universo si amava nel senso più totale del termine”.

Quando andrà in onda la puntata di Alberto Angela sull’Impero romano e Nerone

Questa sera, 28 settembre 2023, alle 21.25 su Rai 1, Alberto Angela tornerà con un nuovo appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta”, programma di Rai Cultura dedicato a luoghi e personaggi del passato. La puntata sarà incentrata sull’impero romano e in particolare su Nerone.

“Quante volte pensi all’impero romano?”: com’è nato il trend e perché è diventato così popolare

Alberto Angela non è stato il primo ad usare la frase “Quante volte pensi all’impero romano?”, la domanda da mesi era già diventata un trend che con la risposta del divulgatore è diventata ancora più popolare in internet.

A dare inizio a questa catena sarebbe stato lo svedese Arthur Hulu, su TikTok con il nome di Gaius Flavius: “Donne, molte di voi non si rendono conto di quanto spesso gli uomini pensino all’impero romano. Chiedete a vostro marito, fidanzato, padre o fratello”, ha affermato in un video.

Le sue parole sono rimbombate nelle orecchie di tante persone ed anche personaggi famosi non hanno esitato a rispondere. Totti e Calenda, per esempio, il primo ha raccontato di pensarci tutti i giorni e il secondo ha aggiunto: “Quando esco da qui e immagino l’Arena, il Colosseo, io che arrivo e Gualtieri lì giù nell’arena con i leoni in mezzo a tutti gli assessori”.

