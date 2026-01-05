In pochi sanno che da tradizione il Presepe andrebbe tolto il 2 febbraio, giorno della Candelora, ma cosa è e cosa si festeggia?
Molti pensano che il 7 gennaio sia il momento giusto per smontare l’albero di Natale, ma secondo la tradizione questo è un piccolo errore. Il periodo natalizio, infatti, non si conclude con l’Epifania del 6 gennaio
In pochi sanno che da tradizione il presepe andrebbe tolto il 2 febbraio, ovvero la festa della Candelora che segna la fine del tempo di Natale.
Quella di togliere il presepe il 7 gennaio, subito dopo l’arrivo dei Re Magi, è più che altro una necessità legata alla frenesia di “pulire” la casa dagli addobbi natalizi. Ma si dimentica di differenziare l’aspetto puramente superficiale, fatto di lucine e palline colorate, da quello strettamente religioso rappresentato dal presepe, simbolo della natività di Gesù.
Tale tradizione, caduta quasi in disuso, è semplicemente ignorata da molti e si riferisce almeno in origine soltanto al Presepe, unico simbolo realmente religioso del Natale, ma per estensione si può riferire anche all’albero di Natale ed agli altri addobbi.