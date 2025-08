Bioparco di Roma aperto a tutti ma per alcuni l’entrata è gratuita: quali sono le categorie interessate all’agevolazione

Roma ha un Bioparco risalente al 1994. Precedentemente, era un Giardino Zoologico inaugurato oltre 100 anni fa ad opera dell’architetto Carl Hagenbeck. La struttura andò a sostituire la concezione di zoo e di conseguenza inserì i fossati al posto delle gabbie. Nel 1998 è iniziata la vera trasformazione che terminò ufficialmente nel 2004.

Bioparco a Roma, com’è oggi

Oggi, il Bioparco di Roma è una struttura in cui la conservazione delle specie minacciate di estinzione, l’educazione nei confronti della tutela della biodiversità e la ricerca scientifica sono alla base.

Tutto fa riferimento alla Strategia Mondiale degli Zoo per la Conservazione, redatta dalla WAZA (Organizzazione Mondiale degli Zoo e degli Acquari) insieme alla IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) e adottata dal WWF internazionale, che definisce le linee guida di uno Zoo definito moderno.

Ma quanto costa visitarlo?

Prezzi e agevolazioni

In questo periodo il parco segue questo orario: dal lunedì al venerdì orario continuato dalle 9.30 alle 18.00 ultimo ingresso alle ore 17.00; sabato domenica e festivi, orario continuato dalle 9.30 alle 19.00 ultimo ingresso alle ore 18.00. La Lazio Youth non è utilizzabile per acquistare il biglietto, per le convenzioni attive clicca sul sito https://www.bioparco.it/convenzioni/. Anticipiamo che:

con IO STUDIO – LA CARTA DELLO STUDENTE l’ingresso è di € 6,50 per il solo possessore della card, previa presentazione della stessa e un documento d’identità valido.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 13 anni non compiuti se accompagnati da 1 adulto pagante; previa presentazione della card.

Con ROMA PASS c’è uno sconto € 2.00 per il solo possessore della card.

Durante la FESTA DEL CINEMA c’è uno sconto di € 2,00 ai possessori di abbonamento (accredito) e/o biglietto della Festa del Cinema di Roma 2025 Fondazione Cinema o di casa del Cinema Casa del Cinema.

FOTO: SHUTTERSTOCK