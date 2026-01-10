Sentite anche voi che le giornate si stanno allungando? Non è solo una sensazione!

Dopo il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, abbiamo finalmente voltato pagina e ora le ore di luce aumentano giorno dopo giorno. Ma di quanto, esattamente? E perché? Scopriamolo insieme!

Ricordiamo tutti quei pomeriggi invernali in cui il sole sembrava tramontare alle quattro? Beh, quei tempi sono ormai alle spalle! Dal 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, le giornate hanno iniziato a riacquistare gradualmente la loro lunghezza. E la cosa bella è che questo trend continuerà fino all’equinozio di primavera, che quest’anno cade il 20 marzo.

Ma di quanto si allungano effettivamente le nostre giornate? Dopo un mese dal solstizio, ovvero dal 21 gennaio, guadagniamo circa 45 minuti di luce in più rispetto al giorno più corto dell’anno. E questo non è tutto! Entro la fine del mese, avremo un’ora di luce in più a disposizione. Fantastico, vero?

Perché le giornate si allungano? La risposta è semplice (o almeno, semplice da capire): è tutta una questione di inclinazione della Terra rispetto al Sole.

Durante l’inverno, l’emisfero settentrionale (quello in cui viviamo noi) è inclinato “lontano” dal Sole, ricevendo così meno luce. Al contrario, durante l’estate, l’emisfero settentrionale è inclinato “verso” il Sole, ricevendo più luce.

Ci sono due momenti speciali nell’anno in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata: gli equinozi. L’equinozio di primavera e quello d’autunno segnano il passaggio da una stagione all’altra e rappresentano un momento di equilibrio tra luce e buio.

GUARDA Tabella incremento e decremento della durata del giorno

Avere più luce durante il giorno ha un impatto positivo sul nostro benessere. La luce solare aiuta a regolare il nostro orologio biologico, migliorando la qualità del sonno e aumentando i livelli di serotonina, l’ormone della felicità. Inoltre, la luce del sole è fondamentale per la produzione di vitamina D, essenziale per le ossa e il sistema immunitario.



Come pensi di sfruttare queste giornate più lunghe?