Vi siete mai immaginati un dicembre a Roma avvolto dal bianco? Nella Capitale la neve è un evento raro, quasi leggendario: in un secolo può comparire appena una decina di volte, trasformando per poche ore la città eterna in uno scenario da cartolina.

Pensare a Roma sotto un manto nevoso significa immaginare piazze monumentali, palazzi antichi e strade storiche ricoperte di bianco: uno spettacolo inconsueto che, negli ultimi cento anni, si è verificato solo in occasioni eccezionali. Eppure, per quanto raro, non è impossibile che torni ad accadere.

Le nevicate che hanno fatto storia

Alcuni episodi sono rimasti impressi nelle cronache e nella memoria collettiva.

Nel 1788, Roma venne ricoperta dalla neve per tre giorni consecutivi.

Nel 1846, la città vide accumularsi circa 20 cm di neve.

Nel 1965, arrivò una delle nevicate più suggestive del Novecento.

Nel 1985, il manto bianco resistette a lungo sulle strade della Capitale.



Più recentemente, il 2012 e il 2018 regalarono ancora una volta l’insolita immagine di piazza Venezia e del Colosseo imbiancati, stupendo romani e visitatori.

Un altro inverno celebre è quello del 1963, ricordato per le temperature rigide e le improvvise incursioni di aria gelida che portarono a brevi ma intense nevicate, dimostrando quanto rapidamente il clima romano possa mutare quando arrivano correnti artiche.

Quando può nevicare davvero a Roma

Perché i fiocchi raggiungano la Capitale devono combinarsi una serie di condizioni molto precise:

– un afflusso di aria artica o siberiana che spinga il termometro verso valori molto bassi;

– la formazione di una depressione sul Mar Tirreno, capace di generare le precipitazioni;

– temperature sufficientemente rigide da permettere alla neve di attecchire e non sciogliersi al suolo.

Solo quando questi elementi si incastrano alla perfezione, Roma può risvegliarsi sotto un velo bianco. Un fenomeno raro, dunque, ma non impossibile: ed è forse proprio questa sua imprevedibilità a renderlo così affascinante.