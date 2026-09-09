Quando piove, l’acqua entra davvero nel Pantheon attraverso l’oculus, ma all’interno sembra essere molta meno: ecco perché.

Chi entra nel Pantheon durante un temporale può assistere a uno degli spettacoli più curiosi di Roma: anche se sopra la testa si trova l’enorme oculus, completamente aperto verso il cielo, quando fuori piove all’interno sembra arrivare molta meno acqua di quanto ci si aspetterebbe. Da qui nasce una delle leggende più diffuse sul monumento: è vero che la pioggia non riesce a entrare? La realtà è davvero interessante. Proviamo a scoprirla.

L’oculus, una finestra aperta sul cielo, ma quando piove l’acqua entra davvero nel Pantheon? Ecco perché sembra sparire

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Pantheon fu costruito nel 27 a.C. da Agrippa e successivamente riedificato sotto Adriano, tra il 110 e il 125. Al centro della sua gigantesca cupola si trova l’oculus, un’apertura circolare di circa nove metri di diametro e unica vera “finestra” dell’edificio.

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Lasciarlo scoperto rispondeva a diverse esigenze. Una copertura avrebbe appesantito eccessivamente la struttura, ma l’apertura aveva anche un forte valore simbolico, creando idealmente un collegamento con le divinità. Inoltre, il fascio luminoso che penetrava dall’alto poteva essere sfruttato per osservazioni astronomiche.

La domanda che però in molti si fanno è la stessa: quando piove, l’acqua entra dall’oculus del Pantheon? La risposta è sì: la pioggia entra nel Pantheon. Ma l’effetto è meno evidente di quanto si potrebbe immaginare. La spiegazione è molto semplice: l’oculus genera un cosiddetto “effetto camino”: una corrente d’aria ascensionale contribuisce a frantumare le gocce, facendo percepire all’interno una pioggia assai meno intensa rispetto a quella esterna.

A completare l’illusione interviene il pavimento. Una serie di fori di drenaggio centrali e laterali permette infatti all’acqua caduta all’interno di defluire, evitando la formazione di grandi pozzanghere. In poche parole, una soluzione architettonica antichissima continua ancora oggi ad alimentare il “mistero” dell’oculus.

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