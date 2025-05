Sta per iniziare uno degli eventi più attesi della Capitale: gli Internazionali di Tennis a Roma. Dal 5 al 18 maggio avranno luogo presso il Foro Italico i match tra i tennisti di tutto il mondo che scenderanno in campo, regalando grandi emozioni agli spettatori e i telespettatori. Di seguito il programma completo per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti in arrivo.

Internazionali di tennis, programma completo

Il 5 e il 6 maggio ci saranno le qualificazioni, a partire da martedì 6 il torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000.

Nello specifico:

Lunedì 5 maggio 2025: Sessione unica dalle ore 10:00. Qualificazioni ATP/ WTA.

Martedì 6 maggio 2025: Sessione unica dalle ore 11:00. Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA.

Mercoledì 7 maggio 2025: Sessione diurna dalle ore 11:00. Singolari ATP/ WTA (1° turno) Sessione serale dalle ore 19:00. Singolare ATP (1° turno). Singolare WTA (1° turno).

Giovedì 8 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (1° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (2° turno) singolare ATP (1° turno).

Venerdì 9 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (2° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare ATP (2° turno) singolare WTA (2° turno)

Sabato 10 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (2° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (3° turno) singolare ATP (2° turno)

Domenica 11 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (3° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (3° turno) singolare ATP (3° turno).

Gli ottavi

Lunedì 12 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (3° turno)/ WTA (ottavi) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolari ATP (3° turno) singolari WTA (ottavi).

Martedì 13 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (ottavi) – singolare WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale) Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (quarti di finale) singolare ATP (ottavi).

Mercoledì 14 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP/ WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale). Sessione serale dalle ore 19:00 singolare ATP (quarti di finale) singolare WTA (quarti di finale)

Semifinali e finali

Giovedì 15 maggio 2025 Sessione diurna dalle ore 13:00 doppio WTA (semifinale) – singolare ATP (quarti di finale). Sessione serale dalle ore 19:00 doppio WTA (semifinale) singolare ATP (quarti di finale)

Venerdì 16 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 13:00 doppio ATP (semifinale) – singolare WTA (semifinale). Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (semifinale) doppio ATP (semifinale).

Sabato 17 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 13:00 singolare ATP (semifinali). Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (finale) doppio WTA (finale).

Domenica 18 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 13:00 doppio ATP (finale) singolare ATP (finale).