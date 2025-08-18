Calendario scolastico 2025-26: date di inizio e fine anno, festività, vacanze di Natale e Pasqua, e tutti i ponti da annotare.
L’anno scolastico 2025-2026 inizierà ufficialmente lunedì 15 settembre 2025, come stabilito dalla Regione Lazio con una circolare che definisce le date di apertura, chiusura e vacanze per tutte le scuole della regione, compresa Roma.
Il termine delle lezioni è fissato per l’8 giugno 2026, mentre per le scuole dell’infanzia l’attività continuerà fino al 30 giugno 2026.
Le vacanze scolastiche del 2025-2026 nel Lazio
Gli studenti potranno godere delle seguenti pause:
- Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2026
Inoltre, le lezioni saranno sospese nelle seguenti giornate festive:
- 1° novembre 2025 (Tutti i Santi) – sabato
- 8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione) – lunedì
- 25 aprile 2026 (Festa della Liberazione) – domenica
- 1° maggio 2026 (Festa del Lavoro) – lunedì
- 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica) – martedì
- La festa del Santo Patrono, se ricade in un giorno d i lezione
Possibili modifiche al calendario
Le singole scuole, nel rispetto della propria autonomia, possono apportare modifiche al calendario regionale, a patto che:
- Le lezioni inizino entro il 15 settembre 2025
- Le lezioni si concludano entro l’8 giugno 2026
- Siano garantiti almeno:
- 206 giorni di lezione per scuole con orario su 6 giorni a settimana
- 171 giorni di lezione per scuole con orario su 5 giorni a settimana
Eventuali adattamenti dovranno essere comunicati alla Regione entro il 31 maggio 2025.