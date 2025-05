Dopo il brillante esordio agli Internazionali BNL d’Italia 2025, Jannik Sinner è pronto a tornare sul Campo Centrale del Foro Italico. Il numero 2 del mondo ha superato l’argentino Mariano Navone con un convincente 6-3 6-4, confermando il suo ottimo stato di forma e mantenendo l’imbattibilità stagionale.

Il prossimo ostacolo sulla strada degli ottavi di finale sarà l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del ranking ATP. Nonostante fosse stato eliminato nelle qualificazioni, De Jong è stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser e ha già ottenuto due vittorie nel torneo. I favori del pronostico restano comunque saldamente dalla parte dell’altoatesino, che ha già battuto nettamente l’olandese all’Australian Open 2024 (6-2 6-2 6-2), torneo poi vinto da Sinner.

📅 Quando si gioca Sinner-De Jong?

Data : Lunedì 12 maggio 2025

: Lunedì 12 maggio 2025 Campo : Centrale del Foro Italico, Roma

: Centrale del Foro Italico, Roma Orario: ancora da definire (verrà comunicato nelle prossime ore)

📺 Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà visibile in diretta su più piattaforme:

Sky Sport (canali dedicati al tennis)

(canali dedicati al tennis) Sky Go e NOW TV per lo streaming

e per lo streaming Tennis TV per gli abbonati alla piattaforma ATP

per gli abbonati alla piattaforma ATP Rai 2 in chiaro, con diretta disponibile anche su RaiPlay (un match al giorno selezionato dalla TV pubblica)

L’appuntamento è quindi per lunedì, in attesa della conferma dell’orario. Sinner cercherà un’altra vittoria per continuare la sua corsa verso il titolo e regalare spettacolo davanti al pubblico italiano.