Jannik Sinner infiamma Melbourne e fa crescere l’attesa: l’Australian Open entra nel vivo e tutti non vedono l’ora di rivederlo in campo nei quarti di finale. Il numero 2 del mondo supera il derby azzurro contro Luciano Darderi con un convincente 6-1, 6-3, 7-6 dopo due ore e 9 minuti di gioco, confermando uno stato di forma eccellente.

La partita è a senso unico nei primi due set, dominati da Sinner con autorità e continuità. Nel terzo, complice un Darderi più aggressivo e qualche fisiologico calo, il match si allunga fino al tie-break. Qui Jannik alza nuovamente il livello, infilando sette punti consecutivi e chiudendo 7-2 senza lasciare spazio a repliche.

I numeri certificano una prestazione di altissimo profilo: 19 ace senza commettere alcun doppio fallo — nuovo record personale nel torneo — 46 colpi vincenti e appena 16 errori non forzati. Per Sinner si tratta del quarto quarto di finale a Melbourne e del quattordicesimo complessivo nei tornei del Grande Slam, traguardi che confermano la sua continuità ai massimi livelli.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo ostacolo. Nei quarti di finale, in programma mercoledì 28 gennaio, Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Ben Shelton, numero 7 del ranking ATP, e Casper Ruud, numero 13. L’azzurro è inserito nella parte di tabellone opposta rispetto a Carlos Alcaraz e si giocherà l’accesso alle semifinali contro uno tra lo statunitense e il norvegese.

L’orario del match verrà definito solo con l’order of play ufficiale, ma in Italia l’incontro sarà trasmesso nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio oppure nella mattinata di mercoledì, in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili anche su DAZN. L’hype cresce, il pubblico è pronto a spingere ancora Jannik: Melbourne aspetta il suo protagonista.

Jannik Sinner continua la sua corsa all’Australian Open 2026 e si prepara a tornare in campo lunedì 26 gennaio, per il match valido per il quarto turno del tabellone maschile. Ad attenderlo c’è Luciano Darderi, in quello che sarà un derby tutto italiano destinato a entrare nella storia del torneo.

Sinner stringe i denti e vola agli ottavi

Nel terzo turno Sinner ha dimostrato ancora una volta solidità mentale e fisica. Contro lo statunitense Elliot Spizzirri, l’azzurro ha ceduto un set ma non ha mai perso il controllo del match, resistendo anche ai crampi e chiudendo l’incontro in quattro set dopo quasi quattro ore di gioco.

Un successo che conferma l’ottimo stato di forma del numero uno italiano, vincitore a Melbourne nel 2024 e nel 2025, e attualmente in serie aperta di 17 vittorie consecutive. Nel circuito maggiore, inoltre, Sinner vanta un impressionante 17-0 nei confronti diretti contro connazionali.

Storico derby italiano all’Australian Open

Il match contro Darderi rappresenta un evento storico: per la prima volta, infatti, l’Australian Open piazza tre italiani agli ottavi di finale del singolare maschile. E almeno uno di loro sarà sicuramente ai quarti, visto che Sinner e Darderi si sfideranno direttamente.

Per Luciano Darderi si tratta della prima qualificazione alla seconda settimana di uno Slam, traguardo raggiunto grazie alla prestigiosa vittoria in quattro set contro Karen Khachanov, risultato che lo proietta virtualmente al 23° posto del ranking ATP.

Nessun precedente tra Sinner e Darderi

Quello sul cemento di Melbourne sarà un confronto inedito: Sinner e Darderi non si sono mai affrontati in carriera. Un’incognita in più per un match che promette intensità, orgoglio e grande spettacolo.

Quando si gioca Sinner – Darderi: data e orario

Tutti gli orari sono indicati in ora italiana:

Lunedì 26 gennaio

Quarto turno (R4)

Jannik Sinner vs Luciano Darderi

A partire dalle ore 01:00

⚠️ Il programma può essere soggetto a variazioni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

In Italia, le partite di Jannik Sinner all’Australian Open 2026 sono trasmesse in diretta su Eurosport, disponibile sulle seguenti piattaforme:

HBO Max

Discovery+

DAZN

TimVision

Prime Video Channels

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis: Melbourne è pronta a infiammarsi ancora!



