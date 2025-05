L’attesa è finita: Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista. Dopo tre mesi di stop e la squalifica ufficialmente alle spalle, il numero 1 del mondo farà il suo rientro in campo agli Internazionali BNL d’Italia 2025 sabato 10 maggio, direttamente al secondo turno grazie al bye riservato alle teste di serie più alte.

Il Foro Italico ha già riabbracciato il suo beniamino: l’allenamento di Sinner è stato accolto con grande entusiasmo, e i Carota Boys non hanno perso tempo a celebrarlo con uno striscione eloquente: “Bentornato Jannik!”. Il loro tifo sarà una spinta in più per l’azzurro, che torna nella capitale forte del suo status di numero 1 al mondo, un traguardo che lo accompagnerà almeno fino al Roland Garros.

Sinner farà il suo esordio sabato 10 maggio contro il vincente del match tra Federico Cinà, giovane azzurro classe 2007, e l’argentino Mariano Navone, attualmente numero 99 del ranking ATP.

Se dovesse essere Cinà a superare il turno, si preannuncia un derby italiano tutto da seguire, con un curioso passaggio di testimone generazionale tra il veterano della Next Gen e una delle più promettenti leve del tennis italiano.

Il cammino verso il titolo non sarà semplice. Nei quarti di finale, Sinner potrebbe affrontare uno tra Casper Ruud, Taylor Fritz o Alex De Minaur. Le vere sfide da brivido potrebbero arrivare soltanto più avanti, con la possibilità di un incrocio in finale con Carlos Alcaraz o Alexander Zverev, protagonisti anch’essi nella parte opposta del tabellone.

Oltre alla gloria romana, Sinner guarda anche a Parigi. L’azzurro si presenterà al Roland Garros da testa di serie numero 1, con l’obiettivo di migliorare la semifinale raggiunta lo scorso anno, quando fu sconfitto in un’epica battaglia da Alcaraz in cinque set. Roma, dunque, sarà il primo banco di prova per testare la forma fisica e mentale dopo lo stop.