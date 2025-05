l Foro Italico si prepara a vivere una giornata storica. Jasmine Paolini, dopo un percorso entusiasmante agli Internazionali BNL d’Italia 2025, ha conquistato l’accesso alla finalissima del tabellone singolare femminile, dove affronterà la fortissima statunitense Coco Gauff. Una sfida che promette scintille e che terrà col fiato sospeso tutti gli appassionati di tennis italiani.

L’ascesa di Paolini a Roma ha catturato l’attenzione, culminando in un’opportunità unica per coronare il suo straordinario torneo. La grinta e la determinazione mostrate sul campo l’hanno portata a giocarsi il trofeo in uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito WTA.

Quando e Dove Vedere la Finale Paolini-Gauff

L’appuntamento con la storia è fissato per sabato 17 maggio. La finale del singolare femminile tra Jasmine Paolini e Coco Gauff si disputerà sul Campo Centrale degli Internazionali BNL d’Italia 2025, non prima delle ore 17:00 (orario italiano). È importante ricordare che il programma potrebbe subire leggere variazioni.

Dove Seguire il Match in TV e Streaming

Per non perdere nemmeno un punto di questa emozionante finale, la copertura televisiva e in streaming sarà ampia:

Tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2025 sono trasmesse in diretta TV via satellite sui canali di Sky Sport .

. In streaming, gli abbonati Sky potranno seguire il match su Sky Go e tutti gli altri su NOW Tv .

e tutti gli altri su . La finale WTA sarà inoltre disponibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming gratuito sulla piattaforma SuperTenniX.

Sarà una giornata da non perdere per sostenere Jasmine Paolini nella sua caccia al titolo. Il calore del pubblico italiano sarà fondamentale per accompagnare la nostra campionessa in questa storica finale romana.