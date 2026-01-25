Jannik Sinner continua la sua corsa all’Australian Open 2026 e si prepara a tornare in campo domani, lunedì 26 gennaio, per il match valido per il quarto turno del tabellone maschile. Ad attenderlo c’è Luciano Darderi, in quello che sarà un derby tutto italiano destinato a entrare nella storia del torneo.

Sinner stringe i denti e vola agli ottavi

Nel terzo turno Sinner ha dimostrato ancora una volta solidità mentale e fisica. Contro lo statunitense Elliot Spizzirri, l’azzurro ha ceduto un set ma non ha mai perso il controllo del match, resistendo anche ai crampi e chiudendo l’incontro in quattro set dopo quasi quattro ore di gioco.

Un successo che conferma l’ottimo stato di forma del numero uno italiano, vincitore a Melbourne nel 2024 e nel 2025, e attualmente in serie aperta di 17 vittorie consecutive. Nel circuito maggiore, inoltre, Sinner vanta un impressionante 17-0 nei confronti diretti contro connazionali.

Storico derby italiano all’Australian Open

Il match contro Darderi rappresenta un evento storico: per la prima volta, infatti, l’Australian Open piazza tre italiani agli ottavi di finale del singolare maschile. E almeno uno di loro sarà sicuramente ai quarti, visto che Sinner e Darderi si sfideranno direttamente.

Per Luciano Darderi si tratta della prima qualificazione alla seconda settimana di uno Slam, traguardo raggiunto grazie alla prestigiosa vittoria in quattro set contro Karen Khachanov, risultato che lo proietta virtualmente al 23° posto del ranking ATP.

Nessun precedente tra Sinner e Darderi

Quello sul cemento di Melbourne sarà un confronto inedito: Sinner e Darderi non si sono mai affrontati in carriera. Un’incognita in più per un match che promette intensità, orgoglio e grande spettacolo.

Quando si gioca Sinner – Darderi: data e orario

Tutti gli orari sono indicati in ora italiana:

Lunedì 26 gennaio

Quarto turno (R4)

Jannik Sinner vs Luciano Darderi

A partire dalle ore 01:00

⚠️ Il programma può essere soggetto a variazioni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

In Italia, le partite di Jannik Sinner all’Australian Open 2026 sono trasmesse in diretta su Eurosport, disponibile sulle seguenti piattaforme:

HBO Max

Discovery+

DAZN

TimVision

Prime Video Channels

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis: Melbourne è pronta a infiammarsi ancora!



