Giornata importante agli Internazionali BNL d’Italia per Flavio Cobolli, che oggi – lunedì 11 maggio – torna in campo al Foro Italico per il terzo turno del Masters 1000 di Roma contro Thiago Agustin Tirante.

Dopo il successo all’esordio contro il francese Terence Atmane, il romano cerca ora un posto negli ottavi di finale davanti al pubblico di casa. Campo e orario del match non sono ancora stati ufficializzati, ma l’attesa cresce per una sfida che si preannuncia equilibrata.

Contro Atmane, Cobolli ha mostrato carattere soprattutto nel primo set, vinto al tie-break dopo aver annullato un set point. Più agevole invece il secondo parziale, chiuso 6-3 grazie a una prestazione in crescendo.

L’unico precedente tra Cobolli e Tirante nel circuito maggiore sorride all’argentino, che si impose al primo turno del Masters 1000 di Miami con il punteggio di 6-1 3-6 6-3.

La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

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