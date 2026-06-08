Quando finisce la scuola a Roma nel 2026? Nel Lazio l’ultimo giorno di lezioni è fissato all’8 giugno. Ecco il calendario completo e le date regione per regione.

Manca ormai pochissimo alla fine dell’anno scolastico 2025/2026. Studenti e famiglie sono già con lo sguardo rivolto alle vacanze estive e in molti si chiedono quando chiudono le scuole a Roma e nel Lazio.

La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 8 giugno 2026. È infatti questo l’ultimo giorno di lezione previsto dal calendario scolastico regionale per le scuole del Lazio.

Dopo mesi di lezioni, dunque, per migliaia di studenti romani scatterà ufficialmente la pausa estiva. Fanno eccezione gli alunni che dovranno affrontare l’Esame di Stato, per i quali l’anno scolastico proseguirà con le prove della maturità.

Quando finisce la scuola nel Lazio

Secondo il calendario scolastico regionale, le lezioni termineranno l’8 giugno 2026 in tutte le scuole del Lazio, comprese quelle di Roma.

La regione si colloca così tra le prime in Italia a chiudere l’anno scolastico. Nello stesso giorno termineranno infatti le lezioni anche in Calabria, Lombardia e Sardegna.

Ultimo giorno di scuola regione per regione

Le prime scuole a chiudere saranno quelle di Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, dove l’ultimo giorno di lezione è fissato al 6 giugno.

L’8 giugno toccherà a Lazio, Lombardia, Calabria e Sardegna.

Il 9 giugno sarà invece l’ultimo giorno di scuola in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento chiuderanno il 10 giugno, mentre la Liguria terminerà le lezioni l’11 giugno.

A chiudere più tardi saranno gli istituti della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni termineranno il 16 giugno.

Quando chiudono gli asili a Roma

Diverso il calendario per la scuola dell’infanzia. A Roma e nel Lazio gli asili resteranno aperti fino al 30 giugno 2026.

La stessa data vale per gran parte del territorio nazionale. Fanno eccezione Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove la chiusura è prevista il 27 giugno, mentre nella Provincia autonoma di Trento le attività proseguiranno fino al 31 luglio.

Vacanze estive al via

Per gli studenti romani, dunque, l’appuntamento con l’inizio delle vacanze estive è fissato subito dopo l’ultimo giorno di scuola dell’8 giugno. Una data attesa da migliaia di famiglie che stanno già programmando centri estivi, vacanze e attività per i mesi più caldi dell’anno.