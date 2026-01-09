Pronti a scatenarvi con maschere e coriandoli?

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua.

Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono:

Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026

Martedì Grasso: 17 febbraio 2026

Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026).

Il significato di Giovedì e Martedì Grasso

Il termine “grasso” richiama l’antica tradizione di concedersi cibi ricchi e abbondanti prima del periodo di digiuno e penitenza quaresimale.

Il Martedì Grasso, invece, è il giorno delle grandi sfilate, delle feste in maschera e degli eventi più spettacolari.

Il Giovedì Grasso segna simbolicamente l’inizio delle celebrazioni più intense, soprattutto in alcune regioni italiane.

Ti sei mai chiesto perché la data del Carnevale cambia ogni anno?

La risposta è semplice: dipende dalla data della Pasqua.

La Pasqua, infatti, non cade sempre lo stesso giorno, ma viene calcolata in base al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. Di conseguenza, anche il Carnevale, che precede la Pasqua di circa 40 giorni, ha date variabili.

Le origini del Carnevale sono molto antiche e si perdono nella notte dei tempi.

Si tratta di una festa pagana che celebrava la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, simboleggiando rinascita e fertilità.

Con la cristianizzazione, il Carnevale ha assunto un nuovo significato, diventando un periodo di sfrenata allegria prima dell’inizio della Quaresima, un periodo di penitenza e digiuno.