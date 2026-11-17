Qualità della vita 2026, Roma arretra nella Classifica italiana: vivere nella Capitale conviene ancora? Ecco cosa rivelano i nuovi dati.

Vivere a Roma conviene ancora? È la città più bella del mondo ma la nuova classifica sulla Qualità della vita 2026 non può che riaccendere il dibattito su cosa significhi davvero abitare nella Capitale, tra opportunità e servizi ma anche mille difficoltà quotidiane. L’indagine fotografa un’Italia dalle molte differenze ma per Roma il risultato ci riporta un passo indietro rispetto al passato. Ma quanto pesa davvero questo arretramento e cosa emerge dai dati?

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Qualità della vita 2026, Roma scende al 30° posto in Italia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’uscita della 28ª edizione dell’indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications con l’Università La Sapienza sulla qualità della vita in Italia, come sempre, fa discutere.

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Roma si trova al 30° posto su 107 province, con 657 punti su mille: perde una posizione rispetto al 2025, quando era 29ª. Un rallentamento che segue la flessione già vista nel 2025, ma che lascia comunque la Città Eterna nel gruppo delle trenta province con qualità della vita giudicata «buona».

La graduatoria infatti considera 92 indicatori distribuiti in nove ambiti, tra cui lavoro, ambiente, istruzione, reddito, salute e sicurezza. In testa c’è Bolzano, che supera Milano; terza Bologna. Firenze è settima, mentre Torino occupa il 26° posto.

Il quadro romano è fatto di luci e ombre. Turismo, intrattenimento e cultura restano il principale punto di forza: Roma è quinta in Italia in questa categoria, alle spalle di Bolzano, Trieste, Rimini e Verona. Molto più critica la situazione nella voce reati e sicurezza, che colloca la Capitale fra le ultime diciotto province.

Tutto però va anche rapportato all’esperienza personale. Per chi a Roma ci vive, il fascino della città non sempre coincide con il benessere misurato dagli indicatori. E c’è chi, al di là di tutto, non vorrebbe mai vivere in un altro posto.

Photo Credits: Shutterstock

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