PULVIS
Una mostra per un libro
Alessandro D’Ercole
Mitreo Arte Contemporanea
Via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 Roma
Sabato 17 gennaio 2026
Ore 16:00 – 19:30
“Polvere come ultimo stadio di decomposizione del ferro e della pietra.
La parte più vera per l’arte dello scarto e del recupero.
L’approdo dell’arte.”
In occasione della pubblicazione del libro “Pulvis” di Alessandro D’Ercole, edito dalla Bussola, si realizzerà presso il Mitreo Arte Contemporanea l’evento “Una mostra per un libro”.
L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Presidente del Municipio XI di Roma Capitale, Gianluca Lanzi, con il sostegno della MitreoIside APS-ETS e la collaborazione dell’Associazione culturale Massenzio Arte.
La mostra, accompagnata da un dibattito contemporaneo, intende evidenziare come arte e scienza siano profondamente collegate e fuse in un’unica ricerca, attingendo alle più recenti acquisizioni della fisica quantistica e delle neuroscienze, con l’apporto del panpsichismo come tratto unificante delle diverse discipline.
Scrive l’artista:
“La polvere è materia e spirito insieme, ed essi sono la stessa cosa, o almeno lo diventano quando la decomposizione della materia organica torna ai componenti formativi fondamentali, che altro non sono che polvere di stelle.
Quella polvere che ha generato ammassi, gas, galassie, stelle e costellazioni siamo sempre noi, che torniamo ai nostri primitivi componenti, noi che ci siamo moltiplicati all’infinito come dall’uno nasce il tutto.
Quindi la materia-spirito non può morire, se non nelle sue forme più artefatte ed organiche, tornando alla polvere di vita vera che unifica vivi e non vivi, superando il tempo, creazione della sola materia.”
Periodo di apertura
La mostra resterà aperta dal 17 gennaio al 4 marzo 2026.
Ingresso gratuito
Visitabile dal lunedì al venerdì, ore 15:30 – 19:30
(esclusi i festivi)
Informazioni
Segreteria: dal lunedì al venerdì, ore 15:30 – 19:30
📞 351 788 7512 (anche WhatsApp)
✉️ info@mitreoiside.com
🌐 www.mitreoiside.com
📘 Facebook: Mitreo Arte Contemporanea
▶️ YouTube: @MitreoIside