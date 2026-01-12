Alessandro D’Ercole

Mitreo Arte Contemporanea

Via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 Roma

Sabato 17 gennaio 2026

Ore 16:00 – 19:30

In occasione della pubblicazione del libro “Pulvis” di Alessandro D’Ercole, edito dalla Bussola, si realizzerà presso il Mitreo Arte Contemporanea l’evento “Una mostra per un libro”.

L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Presidente del Municipio XI di Roma Capitale, Gianluca Lanzi, con il sostegno della MitreoIside APS-ETS e la collaborazione dell’Associazione culturale Massenzio Arte.

La mostra, accompagnata da un dibattito contemporaneo, intende evidenziare come arte e scienza siano profondamente collegate e fuse in un’unica ricerca, attingendo alle più recenti acquisizioni della fisica quantistica e delle neuroscienze, con l’apporto del panpsichismo come tratto unificante delle diverse discipline.

Scrive l’artista:

“La polvere è materia e spirito insieme, ed essi sono la stessa cosa, o almeno lo diventano quando la decomposizione della materia organica torna ai componenti formativi fondamentali, che altro non sono che polvere di stelle.

Quella polvere che ha generato ammassi, gas, galassie, stelle e costellazioni siamo sempre noi, che torniamo ai nostri primitivi componenti, noi che ci siamo moltiplicati all’infinito come dall’uno nasce il tutto.

Quindi la materia-spirito non può morire, se non nelle sue forme più artefatte ed organiche, tornando alla polvere di vita vera che unifica vivi e non vivi, superando il tempo, creazione della sola materia.”