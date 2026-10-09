In Puglia rivive il mistero delle tarantolate: un’esperienza immersiva riporta negli anni ’50, tra rito, mito, musica e segreti del passato.

Il mistero della tarantolate torna a prendere vita in Puglia attraverso un’esperienza immersiva unica che ci riporta negli anni ‘50, in un viaggio che comprende rito, mito, musica e segreti. Tramite una storia in grado di affascinarci interrogando il presente mentre racconta il passato, scopriremo un mondo nel quale entrare lasciandoci coinvolgere da domande e atmosfere uniche.

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A Cisternino, tre giorni dentro la Puglia del 1959 con il mistero delle tarantolate

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Cisternino, nei Trulli di Acquarossa, Tarantolate – Il morso della Terra ha trasformato un borgo rurale recuperato in una comunità contadina d’altri tempi.

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L’esperienza, messa in scena dal 25 al 27 settembre 2026 da Larp Studio, ha unito teatro immersivo e gioco di ruolo dal vivo: i partecipanti, arrivati da tutta Italia, hanno interpretato gli abitanti del paese e un gruppo di studiosi giunti per indagare il fenomeno.

Con drammaturgia e regia di Martina Montenegro, il progetto si è ispirato liberamente alla spedizione etnografica di Ernesto De Martino del 1959. Case, corti e spazi comuni sono diventati così i luoghi di una narrazione costruita insieme, attraverso rapporti familiari, credenze, affetti e conflitti. L’arrivo dei ricercatori metteva a confronto interpretazioni diverse del morso, della malattia e delle sofferenze vissute dalla comunità.

Al centro del racconto c’è la condizione femminile nel mondo contadino. Le storie delle donne colpite dal “morso” hanno fatto affiorare lutti, violenze e desideri repressi: attraverso il corpo e la danza, le sofferenze nascoste trovavano una forma di espressione condivisa

La musica dal vivo dei Tamburellisti di Torrepaduli, con tamburelli, fisarmonica, mandola e voce, accompagnava il rito e reagiva al suo sviluppo. La pizzica diventava così parte dell’azione, coinvolgendo l’intera comunità.

Realizzato con Eryados, Università del Salento e Fondazione La Città Ideale, il progetto ha coinciso con il 65° anniversario della pubblicazione de La terra del rimorso. Materiali di ricerca e video-racconti ne conserveranno l’esperienza oltre le giornate dell’evento.

Photo Credits: Chiara Merenda via HF4