Dal 30 ottobre 2025 è disponibile la lista dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2025, la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro.
La carta, erogata da Poste Italiane su indicazione dell’INPS, è pensata per aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare le spese per beni alimentari e di prima necessità.
Ogni anno viene definito un elenco di beneficiari selezionati automaticamente in base all’ISEE, senza necessità di presentare domanda.
A partire da oggi, i Comuni, tra cui Roma Capitale, possono accedere tramite l’applicativo web dell’INPS all’elenco consolidato dei beneficiari, completo del codice identificativo delle carte assegnate.
Spetterà poi a ciascun Comune informare i cittadini selezionati e fornire le indicazioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali o le sedi designate, come previsto dall’articolo 7 del Decreto Interministeriale del 30 luglio 2025.
La Carta “Dedicata a Te” rappresenta un aiuto concreto per le famiglie romane con redditi medio-bassi, in un periodo in cui il costo della vita continua a pesare sui bilanci domestici.
Cos’è la Carta “Dedicata a Te”
La misura prevede una carta elettronica prepagata su cui viene accreditato un importo annuale da utilizzare per l’acquisto di prodotti alimentari, beni essenziali e, in alcuni casi, carburanti o abbonamenti ai trasporti.
L’importo varia in base alle risorse disponibili e al numero dei beneficiari individuati da INPS.