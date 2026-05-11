Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo le vittorie contro Giovanni Mpetshi Perricard e Francisco Cerundolo, il tennista azzurro tornerà in campo martedì 12 maggio per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma contro Casper Ruud.

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L’orario e il campo del match non sono ancora stati ufficializzati, ma l’attesa è alta per una sfida che mette di fronte due specialisti della terra rossa. Musetti arriva all’appuntamento da numero 10 del ranking ATP, mentre Ruud – ex numero 2 del mondo e vincitore del Masters 1000 di Madrid nel 2025 – occupa attualmente la 25ª posizione.

I precedenti sorridono leggermente al norvegese, avanti 2-1 negli scontri diretti. Ruud ha vinto il primo confronto nel 2019 nelle qualificazioni di Roma e l’ultimo nel 2024 a Bastad, entrambi sulla terra battuta. L’unico successo di Musetti risale invece al Masters 1000 di Parigi 2022.

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Possi

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