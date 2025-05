Nemi è uno dei paesi dei Castelli romani che ogni anno accolgono migliaia di visitatori in occasione della festa delle fragole

Quando mangiamo le fragole è impossibile non pensare a Nemi, uno dei borghi dei Castelli Romani dove, questo frutto è il protagonista. La piccola città ha tanto da offrire ai visitatori che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo non perdono occasione di scoprire tante curiosità sul posto. Oltre 100 anni di storia, tradizione e cultura, è in arrivo una delle feste più dolci: la sagra delle fragoline 2025.

Nemi, festa delle fragole: quando e come funziona

Il Comune di Nemi presenta l’edizione 2025 della Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, evento storico che celebra 100 anni di tradizione. La festa avrà luogo nei giorni 1 e 2 giugno.

Quest’anno l’appuntamento assume un valore simbolico più profondo visto che tre aspetti importanti si uniscono: memoria storica, impegno ambientale e promozione enogastronomica. Non mancherà la partecipazione di ospiti d’eccezione: Umberto Guidoni, astronauta e astrofisico; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Claudia Conte, giornalista e madrina dell’edizione del centenario.

Per l’occasione sarà allestita una nuova area espositiva dove è possibile fare anche delle piccole degustazioni, adiacente alla Terrazza degli Innamorati, dedicata all’eccellenza agroalimentare, alla sostenibilità e all’innovazione.

Inoltre, sarà organizzata, come ogni anno, la storica sfilata delle fragoline in costume tipico accompagnata dal gruppo Folkloristico Terra Nemorense. Poi ancora, i partecipanti riceveranno gratuitamente il frutto e potranno degustare vini autoctoni e prodotti tipici dei Castelli Romani.

Le parole del Sindaco Alberto Bertucci

“Celebrare 100 anni della Sagra delle Fragole significa raccontare la storia di un intero territorio, delle sue famiglie, delle sue donne e della sua agricoltura. Ma significa anche rilanciare l’identità di Nemi nel segno della sostenibilità, della cultura e della tutela ambientale. Questo evento non è solo una festa, ma un progetto di comunità e visione, per il presente e il futuro”. Ha affermato Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi.

FOTO: SHUTTERSTOCK