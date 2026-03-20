Oggi, venerdì 20 marzo 2026, l’Italia dà ufficialmente il benvenuto alla primavera. Il momento esatto che sancisce l’inizio della nuova stagione cade nel pomeriggio, alle ore 15:46, quando si verifica l’equinozio di primavera: un evento astronomico che ogni anno segna un punto di svolta nel ciclo naturale del pianeta.

Cos’è l’equinozio e cosa succede oggi

Durante l’equinozio, i raggi del Sole colpiscono la Terra in modo perpendicolare all’equatore. Questa particolare configurazione fa sì che, per un breve momento, la durata del giorno e quella della notte siano praticamente uguali in tutto il mondo: circa 12 ore di luce e 12 ore di buio.

Da oggi, però, l’equilibrio si rompe a favore dell’emisfero settentrionale. Le giornate inizieranno ad allungarsi progressivamente, regalando sempre più luce fino al solstizio d’estate. È l’inizio di un periodo di sei mesi in cui il nostro emisfero sarà quello più illuminato.

Il termine “equinozio” deriva dal latino aequa-nox, che significa proprio “notte uguale”, a indicare questa temporanea perfetta simmetria tra luce e oscurità.

Perché la primavera non inizia il 21 marzo

Nonostante sia diffusa l’idea che la primavera inizi il 21 marzo, la realtà astronomica è diversa. L’equinozio di primavera può cadere tra il 19 e il 21 marzo, anche se negli ultimi decenni si verifica quasi sempre il 20.

Dal 2000 a oggi, infatti, la primavera è iniziata il 21 marzo solo in due occasioni, nel 2003 e nel 2007. Per rivedere questa coincidenza bisognerà aspettare addirittura il 2102.

Questa variazione dipende dal fatto che l’anno solare non dura esattamente 365 giorni, ma circa 365,2422 giorni. Questo “eccesso” di quasi un quarto di giornata si accumula nel tempo, rendendo necessario l’inserimento dell’anno bisestile ogni quattro anni. Proprio questo continuo aggiustamento fa oscillare le date degli equinozi e dei solstizi nel calendario.

L’inizio di un nuovo ciclo naturale

Con l’equinozio di oggi si apre ufficialmente la stagione della rinascita. Le giornate si allungano, il Sole sale sempre più alto nel cielo e la natura risponde con il risveglio della vegetazione e della biodiversità.

Il 20 marzo 2026 non è solo una data simbolica, ma un preciso momento astronomico che segna l’inizio di un percorso: quello che ci accompagnerà, giorno dopo giorno, verso l’estate e verso il periodo più luminoso dell’anno.