Primark apre anche al Centro Commerciale Roma Est: tutto sul nuovo store

Dopo MAXIMO, Primark aprirà un nuovo punto vendita al Centro Commerciale Roma Est: ecco quando apre e tutto quello che c’è da sapere.

L’arrivo di Primark al nuovo centro commerciale MAXIMO è stato un grandissimo successo, ma il celebre store di fast fashion aprirà presto un secondo punto vendita nella capitale, al Centro Commerciale Roma Est. Ma quando aprirà questo nuovo negozio?

Primark al Centro Commerciale Roma Est: quando apre

Ad annunciarlo ufficialmente è stata direttamente la celebre azienda irlandese: Primark arriverà anche nel centro commerciale Roma Est, aprendo il suo sesto negozio italiano dopo Milano, Brescia, Verona, Firenze e quello del centro commerciale MAXIMO al Laurentino.

Non abbiamo ancora la certezza sulla data d’apertura, sebbene gli indizi portano tutti al mese di marzo 2021, quando Primark prenderà definitivamente il posto di una parte dello store Panorama, attualmente in ristrutturazione.

Perché Primark costa poco?

Il successo di Primark è determinato innanzitutto dai prezzi decisamente bassi dei capi d’abbigliamento in vendita. I motivi di questi assortimenti low cost sono ricercabili innanzitutto nel funzionamento delle economie di scala: con quasi 400 punti vendita in Europa e America, la catena produce un volume elevato di prodotti, abbattendo alla base il costo dei suoi capi d’abbigliamento.

Questa strategia è accompagnata anche dalla produzione in paesi dell’Asia, dove il prezzo della manodopera è molto basso. Inoltre, Primark costa poco anche perché l’azienda non investe in design, offrendo prodotti molto semplici e generici ma abbassando ulteriormente i costi.

Infine, Primark non investe in campagne pubblicitarie né in sponsorizzazioni, risparmiando notevolmente su un aspetto al quale tante aziende dedicano corpose fette di budget.

Primark Centro Commerciale Maximo: le lunghe code per raggiungerlo

L’apertura, tuttavia, non è tutta rose e fiori: la zona conta infatti su un raccordo con l’autostrada piuttosto stretto, già centro di code a volte chilometriche. Il timore di molti residenti è che con l’apertura di Primark al Centro Commerciale Roma Est possano esserci dei problemi di traffico, data l’affluenza che già si è vista al Laurentino dopo l’apertura del punto vendita del MAXIMO.

Sin dall’apertura del centro commerciale MAXIMO, infatti, in molti hanno denunciato la presenza di assembramenti e code per entrare e raggiungerlo. Anche al suo interno, le code hanno praticamente azzerato il distanziamento sociale, nonostante tutti i presenti indossino rigorosamente la mascherina.

In particolare, le file per il Primark sono talmente lunghe da arrivare addirittura a fare l’intero giro del piano, dato che il primo punto vendita del brand di fast fashion a Roma è senz’altro l’attrazione maggiore.

Roma III Municipio: in vendita il centro commerciale Dima

Molti critici hanno denunciato anche il fatto che, malgrado il Primark fosse pieno, gli altri negozi soffrano la crisi. Sappiamo bene che nonostante molti centri commerciali aprano, come lo stesso Maximo, siano numerosi quelli che vanno in difficoltà, come il Dima di Talenti.

In crisi economica già da tempo (molti negozi erano già chiusi), il centro commerciale del III Municipio presenta 64 negozi e oltre 30mila metri quadri di superficie. Dallo scorso 20 novembre la struttura è stata messa in vendita ma, a quanto pare, non ci sono ancora offerte concrete.

