Prima linea di pesti acquaponici made in Italy realizzati da The Circle Food&Energy Solution, un’azienda romana ad alto valore tecnologico

A partire da febbraio 2021 sulla nuova piattaforma e-commerce The Circle Food&Energy Solution ,sarà possibile acquistare i pesti di alta qualità realizzati esclusivamente con insalate acquaponiche italiane ad impatto zero.

Tra le novità anche l’avvio della Campagna Equity Crowdfunding per realizzare il più grande impianto di produzione acquaponica d’Europa.

Fare imprese sostenibili non solo è necessario per l’ambiente ma anche per la ripresa economica, soprattutto in questo periodo storico. Ne sanno qualcosa i giovani imprenditori di The Circle Food&Energy Solution, azienda agricola ed energetica di acquaponica ad alto contenuto tecnologico, che hanno riadattato il loro business ai tempi del covid creando la prima linea di Pesti in acquaponica.

Nata a Roma nel 2017 dall’idea di quattro giovani imprenditori – Valerio Ciotola, Simone Cofini, Lorenzo Garreffa e Thomas Marino –The Circle inizialmente produceva insalate ed erbe aromatiche in maniera sostenibile per la ristorazione di alto livello ma, con l’arrivo della pandemia, ha diversificato la produzione e ha ampliato il target di riferimento dal B2B al B2C, dando il via alla produzione della prima linea di Pesti in acquaponica tutta italiana in vendita online su www.thecircle.globale presso alcuni rivenditori selezionati, a partire da febbraio 2021.

Creati in collaborazione con lo chef Alain Rosica di Belvedere dal 1933, i pesti di The Circle sono prodotti con le stesse foglie destinate alla ristorazione e hanno un elevato standard di aroma e qualità. La linea dei pesti, disponibili in barattoli da 190 gr (costo: 6,50 euro), è composta dal Rucolino un pesto dal sapore unico fatto con Rucola, Ricotta e Anacardi. Dalle note più pungenti è il pesto Oriental con Senape, Mizuna, Spinacio Giapponese, Frutta Secca e Grana Padano disponibile anche nella versione Oriental Vegano conSenape, Mizuna, Spinacio Giapponese e Frutta Secca.

Il mix presente in ogni pesto viene selezionato, cresciuto e raccolto attraverso un impianto di produzione tecnologico che rispetta ed esalta il ciclo naturale dei prodotti che va oltre l’impatto zero, e realizzato presso All’Ombra del Cerro – Az. Agr. Biologica di Stefano Forti di Moricone. I pesti, sono solo il primo prodotto di una linea di trasformati che verranno sviluppati nel corso del 2021, come tisane ed erbe aromatiche essiccate.

E così accanto alla produzione acquaponica per la ristorazione, che nel corso degli anni ha ottenuto un grande e positivo riscontro da parte di noti chef italiani, gli imprenditori di The Circle hanno deciso di realizzare un prodotto dagli elevati standard qualitativi in grado di soddisfare anche le esigenze del cliente finale.