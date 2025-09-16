Stand, prodotti locali e incontri sulla sostenibilità: al Parco di Veio arriva la sua prima festa, il 28 settembre al Borghetto San Carlo.

Domenica 28 settembre il Borghetto San Carlo, lungo la via Cassia, ospiterà la prima edizione della Festa del Parco di Veio. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti nel quale natura, comunità e tradizione si uniscono al fine di trasformare uno dei parchi più ricchi di biodiversità dell’area romana in un palcoscenico di incontro e valorizzazione del territorio.

Leggi anche: — Parco del Sorbo, la valle incantata a pochi passi da Roma con cascate e panorami da sogno

Borghetto San Carlo: la prima festa del Parco di Veio

La festa del prossimo 28 settembre nasce da un’iniziativa promossa dal Parco di Veio insieme al Comune di Roma, al Municipio XV e a numerosi comuni limitrofi come Mazzano Romano, Magliano Romano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma.

Si tratta di una vera e propria sinergia nella quale istituzioni, associazioni e operatori locali si uniscono con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e ambiente, al fine offrire un momento di condivisione e partecipazione aperto a tutti.

Il programma della festa prevede la presenza di stand di produttori e operatori locali che presenteranno i loro prodotti, servizi ed esperienze legate alla natura e alle tradizioni.

Non mancheranno momenti di incontro e confronto, pensati per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sostenibilità e per incoraggiare stili di vita rispettosi dell’ambiente.

Inoltre, accanto alle esposizioni, saranno organizzate numerose attività per grandi e piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in prima persona. Si tratta di una vera e propria celebrazione della natura che guarda al futuro, ricordando come la tutela del paesaggio passi anche dalla partecipazione attiva dei cittadini, specie nella valorizzazione dei piccoli tesori che ci offre la natura, a due passi da Roma!

Photo Credits: Alessia Malorgio