Tutti i dettagli sul Pride di Roma 2025: la data, ospiti e ad altre curiosità sull’evento più colorato dell’anno

Siete pronti per l’evento più colorato dell’anno? Il Pride di Roma 2025 sta per tornare a rendere la città eterna più cool. Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso, scopriamo, allora tutti i dettagli.

Pride Roma 2025: il 14 giugno Roma in trasformazione

Quest’anno il Pride Roma avrà luogo sabato 14 giugno e per l’occasione la città eterna si trasformerà in uno spazio dove l’affermazione, la libertà e l’autodeterminazione saranno le parole chiavi della giornata. Per la 31ª edizione e per il 2025 lo slogan è Fuorilegge come l’omonimo brano sanremese della madrina Rose Villain che diventa il simbolo di una presa di posizione collettiva. Il pride non è solo un momento goliardico ma un vero e proprio evento politico e sociale in cui la voce della comunità LGBTQIA+ vuole farsi sentire forte e distinta, a livello pubblico nazionale ed europeo.

Alla guida della celebrazione ci saranno anche BigMama e Ditonellapiaga, pronte a salire sul palco del party ufficiale Pride X, in programma la sera stessa all’Ippodromo delle Capannelle.

Il percorso

Il corteo parte alle ore 15:00 da Piazza della Repubblica e attraverserà Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, Via Cavour, Piazza dell’Esquilino, Via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore e infine Via Merulana. Luoghi simbolici e monumenti storici faranno da cornice all’evento colorato caratterizzato dai carri, musica e tante persone provenienti da ogni parte del mondo.

Come arrivare

Chi arriva da fuori Roma ha a disposizione la metropolitana. Le fermate più vicine al punto di partenza sono Termini e Repubblica, collegate alle linee A e B. La zona è facilmente raggiungibile anche in autobus (Piazza dei Cinquecento è uno snodo importante del trasporto pubblico locale) e in treno, scendendo alla Stazione Termini. Chi arriva in aereo può contare su navette e treni diretti da Fiumicino o Ciampino. Muoversi in auto è possibile, ma è meglio lasciarla nei parcheggi lungo la metro B e continuare con i mezzi pubblici, anche per il rientro.

FOTO: SHUTTERSTOCK