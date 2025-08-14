L’emergenza caro-spiagge mette in luce un nuovo trend: il turismo ripiega sui borghi come Ascrea, Paganico e Castel di Tora.

Le polemiche di questi giorni sul caro prezzi al mare non ha fatto altro che provocare un fenomeno di “svuota spiagge” ad un passo dal giorno di Ferragosto, ma ha anche messo in luce un altro trend: sono sempre di più gli italiani che evitano la spiaggia almeno durante l’alta stagione, preferendo ripiegare sui borghi per un’estate all’insegna del fresco e del risparmio. Lontani dalla folla, dal caos e dalla calura, in posti come le aree interne – ad esempio i borghi adiacenti al Lago di Turano – si respira un ritmo più lento e più autentico, un’ospitalità genuina e un’accoglienza che riesce ad andare incontro ai gusti di tutti. Scopriamo meglio come stanno cambiando le vacanze estive nel Lazio!

Il fascino dei piccoli borghi combatte il caro prezzi del mare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questa estate 2025 – in cui una settimana in località balneari come Gaeta o Anzio può costare veramente cara – sono tanti i borghi dell’entroterra laziale che stanno registrando il tutto esaurito.

Camere a prezzi accessibili, cene al ristorante a un prezzo compreso tra i 25 e i 35 euro a persona, attività per famiglie e aria fresca sono le carte vincenti di questa forma “alternativa” di turismo estivo.

Basta guardare alla zona del Turano, in provincia di Rieti. A Castel di Tora, ad esempio, si affiancano trekking, gite in battello o a cavallo sul lago e iniziative per tutte le età, corredate da mille proposte outdoor e culturali..

Borghi come Ascrea, Paganico Sabino e Castel di Tora fanno parte di quel mosaico di piccoli centri che sul lago del Turano hanno saputo trasformare ogni estate in un racconto di comunità. Il turismo è più genuino e a portata di tutti.

Il programma estivo è semplice ma pieno, tra piazze piene di musica e vicoli adornati di fiori, nei quali c’è tutto l’impegno di residenti e volontari che lavorano con passione per accogliere i visitatori.

Frescura e relax, prezzi accessibili, una vacanza autentica. Nell’estate delle polemiche sul caro-spiagge, è la formula vincente!

Photo Credits: Shutterstock