Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione atlantica è pronta a raggiungere Roma e il Lazio. Giovedì 12 novembre attesi rovesci e possibili temporali, con venti di Scirocco in rinforzo. Temperature ancora miti, ma nel fine settimana arriverà anche un calo termico.

Il maltempo torna a farsi sentire sulla Capitale. Si chiama Charles il ciclone subtropicale in arrivo dall’Atlantico, destinato a raggiungere il Mediterraneo e a condizionare il tempo sull’Italia tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre. La perturbazione porterà piogge, possibili temporali e venti sostenuti, coinvolgendo anche Roma e le altre province del Lazio.

Dopo una giornata di mercoledì caratterizzata da nuvolosità variabile e temperature ancora relativamente elevate, il peggioramento entrerà nel vivo giovedì. Non sarà però un passaggio rapido: anche venerdì sono attese condizioni instabili, mentre il fine settimana sarà caratterizzato da un cambiamento delle temperature e da una situazione meteorologica ancora variabile.

Meteo Roma, giovedì 12 novembre arrivano pioggia e temporali: gli orari

La giornata di giovedì 12 novembre sarà quella da tenere maggiormente sotto osservazione nella Capitale. La mattinata dovrebbe iniziare con cielo prevalentemente nuvoloso e temperature miti, ma dalla tarda mattinata la perturbazione potrebbe cominciare a portare le prime precipitazioni.

Secondo le elaborazioni previsionali disponibili, le prime piogge potrebbero arrivare tra le 12 e le 14, inizialmente deboli o moderate. Il rischio di rovesci più frequenti e localmente temporaleschi aumenterà nel pomeriggio.

Queste le fasce orarie indicative da tenere d’occhio:

Dalle 7 alle 11: cielo nuvoloso, con precipitazioni generalmente assenti o poco probabili.

cielo nuvoloso, con precipitazioni generalmente assenti o poco probabili. Dalle 12 alle 14: possibile arrivo delle prime piogge.

possibile arrivo delle prime piogge. Dalle 15 alle 18: aumento dell’instabilità, con rovesci e possibili temporali.

aumento dell’instabilità, con rovesci e possibili temporali. Dalle 19 alle 22: rischio di nuovi acquazzoni, anche localmente intensi.

rischio di nuovi acquazzoni, anche localmente intensi. Dopo le 22: possibile graduale attenuazione dei fenomeni.

Gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni. L’intensità delle precipitazioni, inoltre, non sarà necessariamente uniforme su tutta la città.

Roma, dal centro alle periferie: dove potrebbe piovere

Il peggioramento potrà interessare l’intera area urbana, senza particolari distinzioni tra centro e periferia.

Possibili precipitazioni riguarderanno i quadranti settentrionali, da Montesacro a Talenti, passando per Cassia e Flaminia, ma anche le zone orientali, dalla Tiburtina alla Prenestina e Tor Bella Monaca.

Rovesci potranno interessare anche i settori meridionali, dall’Eur alla Laurentina, e quelli occidentali, da Monteverde all’Aurelio, fino al litorale di Ostia.

In presenza di temporali, la distribuzione delle precipitazioni potrà essere irregolare, con differenze anche significative tra quartieri relativamente vicini.

Maltempo nel Lazio: le previsioni per le cinque province

La perturbazione non interesserà soltanto Roma e la sua provincia. Il peggioramento coinvolgerà progressivamente anche Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, con fenomeni che potranno assumere caratteristiche differenti in base alla zona.

Roma e provincia: piogge e rovesci sono attesi soprattutto dal pomeriggio di giovedì, con possibili temporali. Instabilità anche lungo il litorale, da Civitavecchia a Fiumicino e Ostia, fino ad Anzio, e nelle zone interne dei Castelli Romani e della Valle dell’Aniene.

Viterbo e provincia: nuvolosità diffusa e precipitazioni in possibile intensificazione nel pomeriggio, soprattutto sulla Tuscia e lungo la fascia costiera settentrionale.

Rieti e provincia: cielo progressivamente più coperto e piogge sulle aree interne e appenniniche. Non si escludono rovesci temporaleschi, in particolare sui rilievi.

Frosinone e provincia: peggioramento nella seconda parte della giornata, con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco sulla Ciociaria, nella Valle del Sacco e nell’area di Cassino.

Latina e provincia: instabilità in aumento, con possibili temporali sia lungo la costa sia nelle zone interne. Le precipitazioni potranno intensificarsi anche in serata.

Vento forte a Roma e sul litorale: raffiche di Scirocco e mare mosso

A rendere più significativo il passaggio della perturbazione sarà anche il vento. Sulla Capitale e sul Lazio sono attese correnti meridionali in rinforzo, prevalentemente di Scirocco, che contribuiranno a mantenere le temperature relativamente alte per il periodo.

A Roma le raffiche potrebbero raggiungere localmente i 40-50 chilometri orari, mentre sui settori costieri più esposti sono possibili intensità maggiori. Le previsioni indicano inoltre un aumento del moto ondoso, con mare mosso o molto mosso lungo il litorale.

Particolare attenzione sarà necessaria nelle zone costiere, da Civitavecchia a Fiumicino, Ostia, Anzio e Nettuno, fino al litorale pontino. L’evoluzione del vento potrebbe infatti determinare condizioni marine difficili, soprattutto per le attività di navigazione.

Temperature ancora miti: a Roma si potranno raggiungere i 20-22 gradi

Nonostante l’arrivo della perturbazione, giovedì non sarà caratterizzato da temperature particolarmente basse. Le correnti meridionali favoriranno infatti un clima ancora mite, con valori massimi nella Capitale intorno ai 20-22 gradi e minime comprese tra 16 e 18 gradi.

La situazione cambierà progressivamente nel fine settimana, quando l’ingresso di correnti più fresche determinerà una diminuzione delle temperature.

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