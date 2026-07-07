Dove vedere (e gratis) la finale del Premio Strega 2026? Roma prepara un evento per raccontare la premiazione.

La notte più attesa dai lettori italiani potrà essere vista anche fuori dalla cerimonia ufficiale. Per la finale del Premio Strega 2026, Roma si prepara a trasformare la proclamazione in un appuntamento collettivo, gratuito e diffuso. Nell’occasione dell’80a edizione del premio, dunque, a partecipare non sarà solo la platea istituzionale: chi vorrà seguire l’ultimo atto potrà farlo davanti a quattro maxischermi, in diversi punti della città, respirando l’atmosfera di una grande festa letteraria.

La finale del Premio Strega 2026 diventa un evento per tutta Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mercoledì 8 luglio 2026 il Premio Strega festeggia la sua 80ª edizione con la serata finale in piazza del Campidoglio. Un compleanno simbolico per il riconoscimento letterario più famoso d’Italia, nato nel 1947 e che quest’anno verrà portato nel cuore istituzionale della Capitale.

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Per allargare il pubblico oltre gli invitati alla cerimonia, Roma Capitale ha organizzato una diretta gratuita in quattro luoghi: Casa del Cinema a Villa Borghese, Arena di Corviale, Arena del Parco degli Acquedotti e MACRO, Museo di Arte Contemporanea di Roma.



Le proiezioni inizieranno alle 23, con ingresso libero fino a esaurimento posti. L’idea, intitolata “Il Premio Strega va in città” è apparentemente semplice ma è destinata a rendere più pop l’evento. Essa mira a trasformare una premiazione spesso percepita come “da addetti ai lavori” in una serata urbana, accessibile a lettori, curiosi e appassionati.

Al MACRO, inoltre, il museo resterà aperto gratuitamente dalle 19 alle 23 per visitare le mostre prima della proiezione in Auditorium. E per chi non sarà a Roma, la proclamazione sarà trasmessa anche su Rai 3, con Pino Strabioli e Gloria Campaner alla conduzione. In gara ci sono sei finalisti: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pitzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi ed Elena Rui.

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