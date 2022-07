Premio ArtePerOggi edizione 2022 – Risvegli

Di M. Cristina Cadolini

Il passato incontra il presente nel Premio Arte PerOGGI

Anche per il 2022, la storica Bottega d’Arte della Ditta “G.Poggi – Belle arti dal 1825” è lieta di rinnovare il proprio impegno nell’ambito della cultura e dell’arte annunciando la nuova edizione del concorso per artisti Arte Per Oggi. Il tema della edizione 2022 è “Risvegli”. Come nel caso delle altre edizioni, il tema si pone quale stimolo a proporre visioni personali e originali in relazione al nostro tempo. Il premio è aperto a tutti gli artisti, in particolare vuole aiutare a promuovere i giovani artisti e gli artisti non professionisti offendo loro una occasione di visibilità e un canale per spazio espositivo. Il tema “Risvegli” vuole essere una spinta alla ripartenza, uno stimolo a riprendere tutte le attività, anche e soprattutto quelle artistiche così ricche di energie positive.

Il premio, che nasce nel 2006/2007 nell’ambito degli spazi della Fiera Hobby Show a Palazzo dei Congressi Roma, ha visto negli anni una continua crescita di interesse nel mondo dell’arte, registrando sempre più partecipazione. Nell’arco degli anni ha conquistato spazio e prestigio, accogliendo nelle proprie giurie professori di Belle Arti e galleristi, il critico Duccio Trombadori e artisti del calibro di Mimmo Paladino e Alfredo Pirri, per poter al meglio valutare ogni aspetto delle opere partecipanti. Per circa dieci anni ha poi proposto in esposizione le opere vincitrici in prestigiose location come il Museo dell’Alto Medioevo, la Cascina Farsetti, il Museo della Mura di San Paolo. Tra le edizioni piu recenti ricordiamo:

Arte Per Oggi – “Comunicazione Urgente” – TEATRO DEI DIOSCURI , Complesso di Sant’Andrea al Quirinale,via Piacenza 1, Roma , Dal 2 al 14 Giugno 2013

, Complesso di Sant’Andrea al Quirinale,via Piacenza 1, Roma , Dal 2 al 14 Giugno ARTEPEROGGI – GALLERIA INCONTRO D’ARTE , via del Vantaggio 17°, Dal 27 novembre al 22 dicembre 2014

, via del Vantaggio 17°, Dal 27 novembre al 22 dicembre Arte Per Oggi – “ Emergenze contemporanee” – TEATRO DEI DIOSCURI, Complesso di Sant’Andrea al Quirinale,via Piacenza 1, Roma , Dal 27 Maggio al 6 Giugno 2015

A Roma, la storica bottega “Ditta Poggi” , con i suoi quasi 200 anni di attività, ha contribuito alla formazione di generazioni di artisti e studenti. Il bando di concorso per la produzione di opere artistiche promosso dalla ditta Ditta G.Poggi – Belle arti dal 1825 vuole mantenere viva magia della tradizione contribuendo alla produzione artistica contemporanea.

Incontriamo Giampiero Poggi, attuale responsabile della attività della POGGI ARTE, nella storica sede di via del Gesù. Giampiero ci racconta la lunga storia della loro attività commerciale: “Nel negozio di Via del Gesù sono passati i più celebri esponenti della pittura italiana ed internazionale, da Morandi, De Chirico, Guttuso, Balthus a D’Orazio, Schifano ed agli artisti della transavanguardia come Chia, Clemente, Cucchi e Paladino”

La Bottega d’ arte fondata nel 1825 da Gaspare Poggi come “Ditta delle belle arti”, a due passi dal Pantheon e dal Collegio Romano, conserva ancora oggi la memoria artistica di un luogo da sempre al servizio di maestri, affrescatori, ritrattisti, grandi e piccoli autori dell’antico mestiere di pittore. Gli scaffali della storica bottega, colmi dei tradizionali tubetti e boccette di colori vedono, accanto agli oli ed alle tempere, anche numerose specie di acrilici e prodotti di avanguardia. Se è vero che i colori rappresentano e influenzano le emozioni, la Poggi Arte alimenta passioni e emozioni, continuando a coinvolgere le nuove generazioni nel suo mondo di colori.