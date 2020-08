Premio “Anagni Città Teatro” va’ a Pino Micol e Massimo Wertmüller

In questa ed. del Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni, il prestigioso premio andrà a Pino Micol e Massimo Wertmüller

Dopo Francesco Pannofino, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Enrico Lo Verso, Maurizio Micheli, Debora Caprioglio, Massimo Foschi, Pino Quartullo, Corrado Tedeschi e Stefano Reali, quest’anno saranno Pino Micol e Massimo Wertmuller gli ospiti d’onore del XXVII Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale che il 21 e 22 agosto riceveranno il premio Anagni Città Teatro.

“Per la diciassettesima edizione del festival, abbiamo deciso di conferire a Pino Micol, attore e regista affermatissimo, e a Massimo Wertmüller, attore altrettanto straordinario, il premio Anagni Città Teatro” ha dichiarato il direttore artistico Giacomo Zito. “Sull’opera, realizzata dalla compianta artista Anagnina Dinatella Gismondi, sono rappresentati absidi della Cattedrale di Santa Maria Annunziata di Anagni, la statua che raffigura il padre Tommaso Gismondi e la classica maschera simbolo del teatro”.

Il premio, conferito per meriti artistici a ospiti d’onore selezionati tra le eccellenze del mondo dello spettacolo, è stato istituito nel 2016 ed è stato già assegnato nelle scorse edizioni ad alcuni grandi nomi.

Il premio conferito durante il Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni

Il XXVII Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale si svolgerà dal 20 al 29 agosto 2020 Anagni (FR) con l’ormai tradizionale staffetta di spettacoli ai piedi della scenografica Cattedrale in Piazza Innocenzo III, per offrire ancora una volta una finestra sull’eccellenza italiana, su quella cultura alta portata in forma gratuita al territorio per offrire una narrazione del nostro patrimonio attraverso il teatro, la musica e la lirica.

Ospiti di quest’anno: in scena Francesco Montanari, Giuseppe Zeno, Stefano Reali, Antonio D’Antò, e con prestigiosi ospiti d’onore, (ai quali sarà offerta un’opera di Donatella Gismondi) per un festival che sarà dedicato a Flavio Bucci, già ospite nelle passate edizioni, Ezio Bosso ed Ennio Morricone.

Appuntamento con il XXVII Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni, dal 20 al 29 agosto 2020. Ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti – spettacoli ore 21.00

LEGGI ANCHE — Becket celebrato al festival di Anagni con “La carezza del fuoco”